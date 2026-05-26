Thủ tướng: Cần Thơ cần chú trọng nghiên cứu các cơ chế đặc thù để thúc đẩy phát triển toàn diện

Sáng 26/5, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Minh Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Về phía Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy; các đồng trong Ban thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở ngành địa phương.

Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp tiềm năng

Báo cáo do Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng trình bày tại cuộc họp cho biết sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hệ thống chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong điều kiện địa bàn rộng, quy mô dân số lớn và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành ngày càng cao.

Trong quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 7,02%, đứng thứ 2/5 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; thu ngân sách nhà nước đến giữa tháng 5 đạt hơn 13,2 nghìn tỷ đồng, tương đương với 49,28% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt; tổng huy động vốn xã hội đạt hơn 237 nghìn tỷ đồng, tăng 3,02% so với cuối năm 2025. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm và có chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ; giáo dục duy trì ổn định, đúng kế hoạch năm học; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 130 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài cần tiếp tục phân loại, rà soát và xử lý theo quy định.

Nhìn chung, thành phố đã kịp thời chỉ đạo rà soát, tổng hợp, phân loại các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài theo nguồn vốn, cũng như thẩm quyền xử lý và tính chất vướng mắc.

Tuy nhiên, các khó khăn phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trải qua nhiều thời kỳ, chịu tác động của sự thay đổi pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch và tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trên cơ sở các chủ trương, định hướng của Trung ương và cấp ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thành phố đã tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo đó, chính quyền cấp xã trên địa bàn thành phố đã chấp hành nghiêm quy định về phân quyền, phân cấp và ủy quyền giữa chính quyền địa phương cấp trên và chính quyền địa phương cấp xã.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, thành phố Cần Thơ đã chủ động bố trí nguồn lực cho các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bước đầu tạo chuyển biến trong đầu tư hạ tầng công nghệ, nền tảng dữ liệu, trang thiết bị phục vụ quản lý điều hành. Trung tâm IOC của thành phố đã ứng dụng AI vào giám sát an ninh và phân tích ý kiến người dân, song song với việc triển khai trợ lý ảo trên ứng dụng Cần Thơ Smart.

Nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất, thành phố sẽ bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Thành ủy Cần Thơ cũng nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất cụ thể trong nhiều lĩnh vực.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của thành phố Cần Thơ, cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của thành phố, cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức mà thành phố Cần Thơ đang phải đối mặt, trong đó tốc độ tăng GRDP thuộc nhóm thấp nhất cả nước; dịch vụ có đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế nhưng tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; hạ tầng thông tin, hạ tầng số, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu...

Cần quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ trong thời gian tới cần quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm thay đổi tư duy, đổi mới cách làm và kiến tạo phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ phải quyết liệt triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm được giao hoàn thành trong năm 2026 tại Kết luận 18-KL/TW, trong đó tập trung chủ động rà soát nội dung Quy hoạch thành phố và hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng chi tiết kịch bản tăng trưởng trong thời gian tới; phấn đấu hoàn thành phương án xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng; xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng...

Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 59 ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết số 45 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, trong đó chú trọng nghiên cứu các cơ chế đặc thù, đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện Thành phố, thí điểm đầu tư một số ngành “mới”, tiềm năng. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, quốc tế, có tính liên kết vùng, kết nối các cực tăng trưởng của thành phố theo 2 trục Bắc-Nam, Đông-Tây.

Lưu ý việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ cần chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn; khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, Thủ tướng cho rằng cần thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và tạo ra nhiều giá trị gia tăng; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, nhất là các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án quy mô lớn. Phát triển thành phố Cần Thơ thành đầu mối thu gom, chế biến, phân phối xuất nhập khẩu nông, thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng; đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp các loại hình du lịch.

Liên quan đến việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ, đặc biệt cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, nhất là trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn.

Cùng với đó, thành phố Cần Thơ cần quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Về việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ tại Trường Đại học Cần Thơ và các cơ sở giáo dục đại học lớn, phục vụ nhu cầu phát triển của Cần Thơ và Vùng; mạnh dạn thí điểm, đặt hàng nghiên cứu khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh và có cơ chế khai thác kết quả nghiên cứu phù hợp, hài hòa.

Thủ tướng nhấn mạnh phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng lưu ý việc triển khai một cách có hiệu quả chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm triển khai nhà ở cho thuê; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về một số đề xuất, kiến nghị của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng cơ bản thống nhất về nguyên tắc và giao các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác Trung ương và thành phố Cần Thơ đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời cho đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc./.

