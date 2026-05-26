Nhật Bản tụt xuống vị trí chủ nợ lớn thứ ba thế giới

Theo báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 25/5, nước này đã tiếp tục tụt hạng xuống vị trí là quốc gia cho vay ròng lớn thứ ba thế giới vào năm 2025, dù tài sản ròng ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục.

Tài sản ròng bên ngoài do chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân người Nhật Bản nắm giữ tăng 4,4% so với năm trước, lên 561.750 tỷ yen (3.525 tỷ USD).

Số liệu mới đánh dấu năm tăng trưởng thứ 8 liên tiếp, nhờ các công ty Nhật Bản đầu tư mạnh ra nước ngoài, các thương vụ sáp nhập và mua lại, cũng như giá trị các khoản đầu tư chứng khoán và trái phiếu ở nước ngoài tăng.

Tuy nhiên, sau khi mất vị trí dẫn đầu vào tay Đức vào năm 2024, lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản hiện đã nhường lại vị trí quốc gia cho vay lớn thứ hai thế giới cho Trung Quốc, tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Đức vẫn là chủ nợ lớn nhất thế giới với 4.250 tỷ USD tài sản ròng ở nước ngoài, tiếp theo là Trung Quốc với 3.962 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của cả Đức và Trung Quốc đều tăng nhờ thặng dư thương mại hàng năm.

Trong khi đó, mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng ở nước ngoài của bị hạn chế một phần do nợ nước ngoài cũng tăng 10,5%, lên 1,24 triệu tỷ yen/.

Nhật Bản lần đầu mất vị trí 'chủ nợ lớn nhất thế giới' vào tay Đức Tổng tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản vào cuối năm 2024 đạt 533.050 tỷ yen (khoảng 3.700 tỷ USD), tăng khoảng 13% so với năm trước đó nhưng thấp hơn so với Đức.

