Thế giới

Châu Á-TBD

Nhật Bản tụt xuống vị trí chủ nợ lớn thứ ba thế giới

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này tụt hạng xuống vị trí là quốc gia cho vay ròng lớn thứ ba thế giới vào năm 2025, dù tài sản ròng ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục.

Lê Minh-Bùi Hà
Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 25/5, nước này đã tiếp tục tụt hạng xuống vị trí là quốc gia cho vay ròng lớn thứ ba thế giới vào năm 2025, dù tài sản ròng ở nước ngoài đạt mức cao kỷ lục.

Tài sản ròng bên ngoài do chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân người Nhật Bản nắm giữ tăng 4,4% so với năm trước, lên 561.750 tỷ yen (3.525 tỷ USD).

Số liệu mới đánh dấu năm tăng trưởng thứ 8 liên tiếp, nhờ các công ty Nhật Bản đầu tư mạnh ra nước ngoài, các thương vụ sáp nhập và mua lại, cũng như giá trị các khoản đầu tư chứng khoán và trái phiếu ở nước ngoài tăng.

Tuy nhiên, sau khi mất vị trí dẫn đầu vào tay Đức vào năm 2024, lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản hiện đã nhường lại vị trí quốc gia cho vay lớn thứ hai thế giới cho Trung Quốc, tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Đức vẫn là chủ nợ lớn nhất thế giới với 4.250 tỷ USD tài sản ròng ở nước ngoài, tiếp theo là Trung Quốc với 3.962 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của cả Đức và Trung Quốc đều tăng nhờ thặng dư thương mại hàng năm.

Trong khi đó, mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng ở nước ngoài của bị hạn chế một phần do nợ nước ngoài cũng tăng 10,5%, lên 1,24 triệu tỷ yen/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhật Bản #chủ nợ #tài sản ròng #Trung Quốc #Đức #đầu tư nước ngoài #nợ quốc tế Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Tây, tức vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường các hoạt động kết nối ASEAN-Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, hy vọng AAC sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của ACC trong thời gian tới.

Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu phở phục vụ sinh viên. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.