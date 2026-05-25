Nhật Bản lập ngân sách bổ sung 3.000 tỷ yen để ứng phó khủng hoảng năng lượng

Vân Anh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 25/5 thông báo Chính phủ sẽ xây dựng gói ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2026 với quy mô hơn 3.000 tỷ yen (khoảng 19 tỷ USD).

Đây là động thái cấp bách nhằm ứng phó với rủi ro giá năng lượng tăng cao, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang và eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Trong gói ngân sách này, Chính phủ sẽ trích ngay 500 tỷ yen từ quỹ dự phòng để hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình chi trả hóa đơn điện, nước và khí đốt.

Khoản hỗ trợ này tập trung vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026, thời điểm nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt trong mùa Hè, giúp mỗi gia đình giảm bớt khoảng 5.000 yen chi phí năng lượng.

Về phương án tài chính, bà Takaichi cho biết ngân sách sẽ được huy động bằng cách phát hành thêm trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, bà khẳng định tổng quy mô nợ vay sẽ không tăng thêm so với kế hoạch ban đầu.

Lý do là nhờ nguồn thu thuế tăng mạnh, Chính phủ đã có thể cắt giảm được khoản phát hành trái phiếu tương đương dự kiến cho năm 2025.

Giải thích này nhằm trấn an thị trường, trong bối cảnh lãi suất trái phiếu Nhật Bản đang ở mức cao nhất trong 30 năm qua do lo ngại về lạm phát và nợ công.

Dù Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung dầu từ Trung Đông qua eo biển Hormuz, Thủ tướng cho biết nỗ lực đa dạng hóa nhà cung cấp đã giúp lượng dầu nhập khẩu đạt khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước, đủ đảm bảo nguồn cung đến mùa Xuân năm 2027.

Đáng chú ý, bà Takaichi khẳng định sẽ không yêu cầu người dân hạn chế sử dụng năng lượng để tránh làm kìm hãm các hoạt động kinh tế.

Đồng thời, Chính phủ cũng cân nhắc điều chỉnh trợ giá xăng dầu để duy trì mức giá bán lẻ khoảng 170 yen/lít, nhằm cân bằng giữa việc hỗ trợ người dân và giảm áp lực tài chính quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
