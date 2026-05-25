Trung Quốc và Pakistan tăng cường hợp tác toàn diện

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 25/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc.



Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự tin cậy chiến lược lẫn nhau và hợp tác thực chất song phương đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của cả hai nước.

Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc trao đổi cấp cao và tăng cường trao đổi chiến lược với Pakistan.

Hai bên cần làm sâu sắc thêm hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo và bồi dưỡng nhân tài. Trung Quốc đánh giá cao vai trò chủ động của Pakistan trong việc làm trung gian hòa giải khôi phục hòa bình ở Trung Đông; khẳng định hai bên nên tiếp tục duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ, cùng nhau thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự, toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, có lợi.



Về phần mình, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết Pakistan sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm quản trị của Trung Quốc và thúc đẩy xây dựng Hành lang Kinh tế song phương.

Pakistan đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để cùng đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đang thăm cấp nhà nước Trung Quốc.



Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi, củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Serbia lên một tầm cao mới.

Về phần mình, Tổng thống Aleksandar Vucic cho rằng quan hệ giữa hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể và hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng sâu sắc.

Tổng thống Serbia thể hiện mong muốn cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác chất lượng cao trong việc thúc đẩy xây dựng các dự án lớn, tăng cường giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương đạt được nhiều thành quả thực tế hơn.

Sau hội đàm, nguyên thủ hai nước cùng chứng kiến lễ ký kết hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, tư pháp, văn hóa./.

