Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Phyongan

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 26/5 cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực gần thành phố Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan.

Trước đó, JCS thông báo: “Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Tây,” tức vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc.

Phía Hàn Quốc đang phân tích các dữ liệu liên quan vụ phóng này./.

