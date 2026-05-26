Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 26/5 đã phóng một “vật thể bay không xác định” về phía Hoàng Hải, ở khu vực bờ biển phía Tây nước này.

Trong thông báo ngắn, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ: “Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Tây,” tức vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc.

Phía Hàn Quốc đang phân tích các dữ liệu liên quan vụ phóng này./.

