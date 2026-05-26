Quân đội Hàn Quốc thông tin thêm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 26/5 đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CRBM), về phía Hoàng Hải, ở khu vực bờ biển phía Tây nước này.

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan vào khoảng 13h giờ địa phương (tức 11h giờ Việt Nam). Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay.

Theo JSC, các tên lửa đã bay khoảng 80km và phía Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cũng như tầm bay của những vật thể này. Quân đội cũng tuyên bố đang tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản.

Sau vụ phóng, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il kêu gọi Triều Tiên hợp tác với những nỗ lực của Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Lần gần đây, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông nước này là vào ngày 19/4. Sau đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của loại tên lửa này.

Ngày 12/4 vừa qua, tàu khu trục Choe Hyon đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ Hoàng Hải, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un./.

