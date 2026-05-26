Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng tại Đắk Lắk

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk, nhằm tăng cường quản lý chất lượng, minh bạch thông tin sản phẩm, qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, Đắk Lắk hiện là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn của cả nước, trong đó xã Ea Drăng có khoảng 970 ha diện tích trồng sầu riêng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều vùng trồng sầu riêng đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu.

Tuy vậy, để tiếp tục nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc là giải pháp cấp thiết.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Quang Tin - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc không chỉ dừng lại ở yêu cầu kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, mà còn là giải pháp mang tính nền tảng nhằm tái cấu trúc phương thức quản lý và nâng tầm giá trị ngành hàng sầu riêng.

Với hệ thống truy xuất nguồn gốc, thông qua việc số hóa và minh bạch toàn bộ chuỗi thông tin từ vùng trồng, quy trình sản xuất đến khâu phân phối, sản phẩm sầu riêng tại Đắk Lắk sẽ từng bước được định vị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và có khả năng truy xuất tin cậy.

Quan trọng hơn, quy trình trên giúp người tiêu dùng, đối tác dễ dàng kiểm chứng nguồn gốc, chất lượng sản phẩm đồng thời góp phần củng cố niềm tin thị trường, tạo dư địa nâng cao giá trị gia tăng và phát triển thương hiệu sầu riêng địa phương một cách bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Về phía địa phương, bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương này đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó ưu tiên các ngành hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu cao như sầu riêng.

Theo bà Thủy, việc triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc lần này không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình số hóa sản xuất, mà còn đóng vai trò tạo lập nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, giám sát và kết nối thị trường. “Trên cơ sở kết quả thí điểm, tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá, hoàn thiện mô hình, từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững,” bà Thủy nói.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp mới đây về tình hình triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản phục vụ quản lý sản xuất, xuất khẩu và minh bạch hóa thông tin chuỗi cung ứng nông sản, ông Nguyễn Văn Long - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, cho biết tính đến ngày 25/5, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của bộ này đã có 1.396 dòng dữ liệu của 112 sản phẩm, kết nối 17.987 cơ sở sản xuất tại 14 tỉnh, thành phố. Trong hệ thống hiện có 149 doanh nghiệp, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 919 lô hàng, thông qua 4 đơn vị giải pháp công nghệ. Đối với sầu riêng, thực tiễn thí điểm cho thấy cách làm theo chuỗi, dựa trên dữ liệu, đã tạo ra chuyển biến rõ rệt.

Đáng chú ý, lô hàng sầu riêng “luồng xanh” được tổ chức từ vùng trồng, thu hái, đóng gói, vận chuyển đến thông quan chỉ trong khoảng thời gian 6 ngày, rút ngắn đáng kể so với mức 8-11 ngày trước đây, thậm chí có chuyến kéo dài tới 21 ngày. Khoảng 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực; quá trình này có sự tham gia của doanh nghiệp xuất khẩu, nông hộ, đơn vị giải pháp, cơ quan quản lý.

Theo ông Long, kết quả trên không chỉ khẳng định tính khả thi của mô hình “luồng xanh” mà còn cho thấy bước chuyển từ chuỗi cung ứng vận hành rời rạc sang vận hành theo hệ thống, dựa trên dữ liệu và có kiểm soát./.

