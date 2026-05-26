Giá dầu Brent tăng 2% sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iran

Trong phiên giao dịch 26/5, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 2% sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Động thái này khiến thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng trong bối cảnh một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn chưa thể đạt được.

Vào lúc 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 2,36 USD, tương đương 2,5%, lên 98,50 USD/thùng, sau khi đã giảm tới 7% trong phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch ở mức 91,95 USD/thùng. Phiên 25/5 không có giá đóng cửa chính thức do thị trường Mỹ nghỉ lễ ngày Memorial Day.

Ông Michael McCarthy, Giám đốc điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến Moomoo Australia, nhận định rằng mặc dù cả hai loại dầu trên đều đã hạ nhiệt nhờ những kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình, song các cuộc không kích của Mỹ ở miền Nam Iran và các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah đã đẩy giá dầu Brent tăng trở lại, đồng thời nới rộng khoảng cách chênh lệch giá với dầu WTI.

Các cuộc không kích diễn ra ngay khi nhà đàm phán hàng đầu và Bộ trưởng Ngoại giao của Iran đang có mặt tại Doha để thảo luận với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng qua.

Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố đã đạt được những tiến triển đối với biên bản ghi nhớ nhằm đình chỉ chiến tranh, tạo điều kiện cho các nhà đàm phán có thời gian 60 ngày để đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, ông Tony Sycamore, Chuyên gia phân tích thị trường tại IG, cảnh báo cuộc tấn công nói trên của Mỹ là lời nhắc nhở rằng thỏa thuận này vẫn có nguy cơ đổ vỡ vào phút chót, tương tự như năm nỗ lực bất thành trước đó./.

