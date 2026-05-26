Làm rõ tư duy đột phá phát triển kinh tế tư nhân từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng khi xác định khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần kinh tế quan trọng mà còn là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Với tinh thần đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách “Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đột phá để phát triển kinh tế tư nhân - Hỏi và đáp” (nhiều tác giả, chủ biên: Nguyễn Thái Bình).

Với hệ thống 97 câu hỏi-đáp ngắn gọn, cuốn sách tiếp cận trực diện những vấn đề cốt lõi như vai trò của kinh tế tư nhân, những điểm mới và tư duy đột phá của Nghị quyết, cũng như các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Cuốn sách khái quát khá toàn diện quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân qua 40 năm đổi mới. Từ chỗ từng được nhìn nhận là khu vực cần cải tạo, đến nay kinh tế tư nhân đã được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” - bước chuyển có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn.

Các tác giả cũng phân tích những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển tư duy của Đảng qua các nghị quyết, văn kiện đại hội Đảng và chính sách lớn liên quan đến kinh tế tư nhân, cho thấy tư duy phát triển ngày càng cởi mở, toàn diện và phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Điểm đáng chú ý là cuốn sách không chỉ phân tích nội dung của Nghị quyết số 68-NQ/TW mà còn mở rộng tới vai trò của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Từ Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp đều được đặt trong mối quan hệ đồng hành nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Những giải pháp cụ thể về cải cách thể chế, tiếp cận đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết doanh nghiệp được trình bày rõ ràng, gắn chặt với yêu cầu thực tiễn hiện nay./.

