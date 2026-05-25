'Siêu nhân bay qua sàn nhà': Cuốn sách nhân văn về hành trình của trẻ bại não

Cuốn sách tranh "Siêu nhân bay qua sàn nhà" của hai tác giả Bùi Mạnh Hà-Lê Thị Minh Nguyệt do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành vừa được ra mắt tại Hà Nội, mang đến câu chuyện xúc động về hành trình một người cha đồng hành cùng con trai bị bại não.

Nhân vật trung tâm của cuốn sách là siêu nhân Mark – hình ảnh đại diện cho những đứa trẻ bại não đang từng ngày đối diện với những giới hạn về vận động.

Với các em, “sàn nhà” không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian quen thuộc gắn với những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Những đôi chân chưa thể đứng vững, những bàn tay co cứng khiến việc di chuyển hay khám phá thế giới trở nên khó khăn hơn.

Từ hình ảnh ấy, “Siêu nhân bay qua sàn nhà” kể lại khát vọng được “bay,” được bước ra khỏi những giới hạn tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại là thử thách lớn với trẻ bại não. Thông qua những câu chuyện và phần minh họa giàu màu sắc, cuốn sách gửi gắm thông điệp rằng tình yêu thương và sự kiên trì có thể giúp các em vượt qua mặc cảm, chạm tới sự đồng cảm của cộng đồng.

Không chỉ kể về trẻ em bại não, cuốn sách còn chạm tới tâm trạng của nhiều bậc phụ huynh từng trải qua cảm giác cô đơn khi đồng hành cùng con. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác giả Bùi Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam cho hay từ khái niệm “bại não,” anh đã nghĩ đến triết lý “ByNow” – trân trọng khoảnh khắc hiện tại, những niềm vui “ngay bây giờ” của hành trình nuôi con. Theo anh, hạnh phúc không phải là chờ đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà là học cách sống trọn vẹn trong hiện tại, kể cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Thông điệp này cũng là tinh thần xuyên suốt của cuốn sách, không chỉ dành riêng cho trẻ em khuyết tật mà còn hướng đến cộng đồng, góp phần thay đổi góc nhìn về những đứa trẻ yếu thế và gia đình của các em.

"Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, mỗi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một 'đường ray' công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt. Triết lý ByNow – vui vẻ ngay bây giờ – chính là chìa khóa. Chúng ta không đợi đến khi các con hoàn toàn khỏe mạnh mới cho phép mình hạnh phúc. Chúng ta chọn hạnh phúc ngay lúc này, bên cạnh những khiếm khuyết, vì chính sự khiếm khuyết ấy đã dạy chúng ta cách yêu thương trọn vẹn hơn bao giờ hết," anh Bùi Mạnh Hà nói.

Hàng ngàn cuốn sách đã được trao tặng cho các gia đình có trẻ em bại não, khiếm thính và khuyết tật vận động. Hoạt động này hướng tới việc lan tỏa tinh thần đồng hành và sẻ chia với những phụ huynh vẫn đang âm thầm chăm sóc con mỗi ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ dừng lại ở một ấn phẩm giấy, nhóm tác giả đang ấp ủ nhiều dự án mở rộng nhằm đưa thông điệp nhân văn tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Tác giả Bùi Mạnh Hà tiết lộ kế hoạch chuyển thể tác phẩm lên sân khấu kịch, đồng thời sản xuất các phim ngắn trực tuyến với hình ảnh, âm thanh minh họa sinh động để trẻ em dễ dàng theo dõi.

Nhận định mảng sách dành cho người khuyết tật và gia đình hiện nay vẫn còn thiếu vắng những tác phẩm mang tính khơi mở, chữa lành và kết nối cộng đồng, anh Hà cho biết trong thời gian tới sẽ ra mắt thêm nhiều đầu sách mới. Nổi bật trong số đó là các câu chuyện khai thác góc nhìn của anh chị em trong gia đình có người khuyết tật - những tâm tư vốn ít được giãi bày thành lời./.

