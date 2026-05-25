Binz xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, trưởng thành trong album đầu tay

Sau khi thành công với hình ảnh “trai phố sành điệu” “Bigcityboi,” chàng si tình Xuân Đan trong “Hit me up” và nghệ sỹ đa tài trong “Anh trai vượt ngàn chông gai,” Binz chính thức ra mắt album đầu tay mang tên “Gặp lại.”

Album được xem như một “tờ giấy khai sinh” mới của Lê Nguyễn Trung Đan, ghi lại hành trình đi xuyên qua những lớp ký ức để tìm về bản thể chân thật và trọn vẹn nhất của người nghệ sỹ ở tuổi 38.

Xuyên suốt album, khán giả sẽ được thấu cảm trọn vẹn lộ trình trưởng thành đầy biến chuyển của Binz qua từng giai đoạn cuộc đời: Từ cậu bé cầm chai nước nghêu ngao hát trong bóng tối, lớn lên thành chàng thanh niên si tình, một lòng tôn thờ cái đẹp, vươn đến đỉnh cao danh vọng với hình ảnh “trai phố,” để rồi chọn cách lùi lại, trở thành người bạn biết cúi đầu nhận lỗi trước anh em, một người đàn ông thấu hiểu sự hy sinh của người yêu, và một người con trút bỏ hờn giận với cha và lần đầu tiên ngỏ lời yêu mẹ.

SOOBIN hát xẩm 'Mục hạ vô nhân': Khi văn hóa Việt hòa cùng âm nhạc hiện đại SOOBIN đã có một hành trình nghệ thuật rực rỡ khi từ một chàng trai trẻ đam mê âm nhạc đến nghệ sỹ “All-rounder” (đa tài) được công nhận về tài năng, bản lĩnh và phong cách không thể trộn lẫn.

Tất cả những phiên bản thăng trầm ấy cuối cùng đã hội tụ và đọng lại ở một khoảnh khắc duy nhất: Một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và lịch lãm.

Với 10 ca khúc, album đánh dấu sự giao thoa giữa Binz và những màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng: Hà Lê (“Nợ”), Phan Mạnh Quỳnh (“Gặp lại”), Obito (“Nếu”), SUGI (“Không ai”) và đặc biệt là SOOBIN với “Em.” Trước đó, phiên bản gốc của ca khúc đã nhanh chóng đạt Top 1 YouTube Trending và Top 1 YouTube Trending Overall.

Album "Gặp lại" hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số./.

BINZ là rapper, ca sỹ và nhạc sỹ, thành viên của SpaceSpeakers (Công ty giải trí SS Label) – ngôi nhà chung của nhiều nghệ sỹ như Rhymastic, Binz, Soobin, SlimV, Kiên Ứng... Bắt đầu sự nghiệp từ giới underground với danh xưng Binz Da Poet (thi sỹ của rap Việt) nam nghệ sỹ sớm khẳng định tư duy âm nhạc hiện đại. Xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Binz đã gặt hái vô số giải thưởng uy tín, trong đó có giải Mnet Asian Music Awards (MAMA 2020) với hạng mục Nghệ sỹ châu Á xuất sắc nhất Việt Nam (Best Asian Artist Vietnam). Tại thị trường trong nước, Binz ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chiến thắng hạng mục Music Video của năm tại WeChoice Awards 2024 với sản phẩm "Duyên kiếp cầm ca."