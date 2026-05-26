Ứng dụng công nghệ robot và định vị 3D vào phẫu thuật cột sống tại Việt Nam

Sự phát triển của robot hỗ trợ, định vị phẫu thuật 3D và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ đang tạo ra bước thay đổi lớn trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống hiện đại. Đây là cơ hội để bác sỹ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong các ca mổ cột sống phức tạp trên thế giới.

Giáo sư Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm) nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật cột sống,” diễn ra chiều 25/5 tại Hà Nội.

Các chủ đề và bài trình bày của Hội thảo đều liên quan đến các nội dung nằm trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển mạnh mẽ, phẫu thuật cột sống đang chứng kiến sự thay đổi toàn diện nhờ ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống định vị chính xác cao. Các chuyên gia cho rằng, những ca phẫu thuật cột sống phức tạp hiện không chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn cao mà còn phụ thuộc lớn vào công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Giáo sư Lê Ngọc Thành cho hay đây là cơ hội để các bác sỹ tiếp cận những hệ thống thiết bị tiên tiến đang được ứng dụng trên thế giới, giúp các bác sỹ được quan sát thực tế, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về các công nghệ hiện đại trong phẫu thuật cột sống, điều mà trước đây không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận, đặc biệt khi cơ hội đào tạo ở nước ngoài còn hạn chế.

Điểm nhấn chuyên môn của hội nay tập trung vào bộ ba công nghệ lõi đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện của các ca mổ cột sống đại phẫu: Robot hỗ trợ phẫu thuật Mazor X Stealth Edition; Hệ thống định vị phẫu thuật 3D thời gian thực; Công nghệ theo dõi thần kinh trong mổ (IOM).

Trong đó, hệ thống định vị phẫu thuật giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí giải phẫu trên nền tảng bản đồ số hóa 3D, hạn chế tối đa sai số do yếu tố chủ quan. Robot Mazor X hỗ trợ định vị và bắt vít với độ chính xác cao, góp phần giảm nguy cơ biến chứng trong các ca đại phẫu cột sống. Trong khi đó, hệ thống IOM đóng vai trò giám sát liên tục chức năng thần kinh trong suốt quá trình mổ, giúp phát hiện sớm nguy cơ tổn thương rễ thần kinh hoặc tủy sống.

Theo các chuyên gia, việc làm chủ đồng bộ ba công nghệ này đang trở thành yêu cầu bắt buộc tại nhiều trung tâm phẫu thuật cột sống lớn trên thế giới nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.

Phó giáo sư Nguyễn Lê Bảo Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm), Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống cho hay Robot không thay thế bác sỹ nhưng giúp cuộc mổ nhanh hơn và chính xác hơn, từ đó tối ưu hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh. Đối với các phẫu thuật viên cần phải học tập không ngừng, cải tiến không ngừng và đổi mới không ngừng.

Ngoài các phiên báo cáo khoa học, hội thảo còn tổ chức chuỗi ca mổ thị phạm trực tiếp trong hai ngày 28 và 29/5 thông qua hệ thống telemedicine chất lượng cao. Các đại biểu có thể theo dõi trực tiếp quá trình vận hành robot Mazor X, kỹ thuật định vị thời gian thực cũng như ứng dụng hệ thống IOM trong kiểm soát tai biến phẫu thuật. Các bác sỹ tham dự đồng thời được trao đổi lâm sàng trực tiếp với ê-kíp phẫu thuật ngay khi ca mổ diễn ra./.

