Cảnh báo ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ phải điều trị vô sinh hiếm muộn

Bộ Y tế ước tính tỷ lệ vô sinh hiếm muộn với tỷ lệ 7,7% ở các cặp vợ chồng trẻ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi), tương đương với khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang chịu hậu quả của vô sinh hiếm muộn và cần phải được can thiệp.

Vấn đề vô sinh hiếm muộn hiện nay đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như các cặp vợ chồng xây dựng gia đình muộn hơn so với trước đây, tỷ lệ có thai ngoài ý muốn dẫn đến đình chỉ thai nghén gia tăng...

Còn đối với nam giới, nguyên nhân vô sinh hiếm muộn có thể do hậu quả của chế độ sinh hoạt, ăn uống không điều độ, sử dụng nhiều rượu bia, hút thuốc nhiều, ít tập thể thao, tâm lý căng thẳng... không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh mà còn ảnh hướng đến chức năng sinh sản, dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới cũng ngày càng trẻ hóa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các trường hợp vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng, nếu như sắp xếp về các tần suất bệnh lý hay gặp hiện nay thì vô sinh hiếm muộn chỉ đứng thứ 3 sau tần suất về bệnh lý tim mạch và ung thư.

Các bác sỹ ghi nhận thực tế tại bệnh viện cho thấy ngày càng nhiều cặp vợ chồng đến điều trị vô sinh hiếm muộn thể hiện xu hướng tăng và trẻ hóa đang ảnh hưởng đến mức sinh chung tại Việt Nam.

Với gia đình anh Nguyễn Văn Châm (sinh năm 1993, dân tộc Tày) và chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1997, dân tộc Nùng), quê Tuyên Quang, là quãng thời gian chất chứa nhiều áp lực và những nỗi niềm khó gọi thành tên.

Hai năm đầu sau kết hôn chưa có con, anh chị vẫn nghĩ mọi thứ bình thường nên chưa đi thăm khám. Đến năm thứ ba, nghe lời người thân, anh chị lặn lội nhiều nơi điều trị với hy vọng sớm có tin vui. Thế nhưng, mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.

Khi quyết định đến một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, anh chị nhận được kết luận anh Châm thiểu tinh rất nặng, cơ hội có thai tự nhiên là không thể. Khoảnh khắc nghe bác sỹ thông báo, anh Châm gần như suy sụp hoàn toàn.

Anh Châm nhớ lại: “Có lúc tôi nghĩ hay là để vợ đi tìm hạnh phúc mới,” thế nhưng, thay vì buông tay, chị Phương lại là người ở bên động viên chồng. Chị động viên với anh, nếu không thể sinh con, hai vợ chồng sẽ xin con nuôi và tiếp tục sống cùng nhau.

Điều khiến hành trình tìm con của anh chị thêm chật vật là hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Trong gia đình, anh trai của anh Châm cũng hiếm muộn 10 năm, mẹ đẻ lại mắc ung thư vú nên mọi khoản chi tiêu đều trở thành gánh nặng.

“Gia đình kinh tế khó khăn lắm, nhưng anh trai mình hiếm muộn lâu năm hơn nên vợ chồng mình quyết định nhường cơ hội điều trị trước cho anh chị. Bao nhiêu trâu bò trong nhà cũng bán đi để làm thụ tinh ống nghiệm cho anh trai,” anh Châm chia sẻ.

May mắn sau đó, gia đình anh trai đã đón được con nhờ điều trị tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chính câu chuyện ấy đã trở thành động lực để vợ chồng anh Châm xuống Hà Nội thăm khám lần nữa.

Tuy nhiên, kết quả sau thăm khám anh chị nhận được vẫn không thay đổi. IVF là cơ hội lớn nhất nhưng cũng là điều nằm ngoài khả năng tài chính của đôi vợ chồng trẻ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến anh chị buộc phải gác lại giấc mơ làm cha mẹ để tiếp tục đi làm.

Anh Châm vui đùa bên con trai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bước ngoặt đến vào năm 2024 khi anh chị biết đến Chương trình “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc” do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức. Đây là chương trình hỗ trợ cộng đồng thường niên dành cho các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.

Mang theo hy vọng, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF. Không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến khi vợ chồng anh Châm trở thành một trong 15 gia đình nhận được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí khi đó.

Quá trình thực hiện IVF của anh chị diễn ra thuận lợi. Trong suốt hành trình, vợ chồng anh Châm luôn nhận được sự đồng hành, động viên từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Thai kỳ diễn ra thuận lợi và ngày con chào đời cũng trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời anh Châm. Đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn không tin mình đã được làm bố.

Với chị Phương, hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi khiến chị càng trân trọng từng khoảnh khắc bình dị. Từ lần đầu được nghe tiếng tim thai, cảm nhận con đạp, đến lúc ôm con vào lòng sau sinh, mọi thứ đều trở thành ký ức mà chị chưa từng nghĩ có ngày mình được trải qua.

Sau tất cả khó khăn và những lần tưởng như phải từ bỏ, anh chị nói rằng điều quý giá nhất hiện tại chính là được cùng nhau nhìn con lớn lên mỗi ngày. Với vợ chồng anh Châm, chị Phương, cơ hội đến từ “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc” không chỉ giúp họ có con, mà còn giúp một gia đình từng chật vật giữa gánh nặng kinh tế được giữ lại niềm tin vào tương lai./.

