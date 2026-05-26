Bộ Y tế: Tháo gỡ khó khăn để triển khai hiệu quả khám sức khỏe định kỳ

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa chủ trì cuộc họp về công tác khám sức khỏe định kỳ vào chiều 25/5, tại Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu đã nghe đơn vị đầu mối được phân công nhiệm vụ báo cáo về một số vấn đề phát sinh, liên quan trong triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ trên cơ sở tập hợp ý kiến, báo cáo bước đầu từ các địa phương.

Các phương án giải đáp cũng đã được các đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh việc triển khai khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết 72. Dù Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 nhưng công tác chuẩn bị và triển khai phải được thực hiện ngay từ giờ.

Liên quan đến báo cáo về khó khăn phát sinh trong triển khai thực hiện tại một số địa phương, bà Đào Hồng Lan cho rằng trong giai đoạn đầu, các địa phương cần ưu tiên những nhóm đối tượng đã có chính sách và nguồn kinh phí như người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh… đồng thời tiếp tục rà soát, mở rộng dần đối tượng theo lộ trình.

Một trong những nội dung được nhiều địa phương quan tâm là nguồn kinh phí triển khai khám sức khỏe định kỳ. Bà Lan cho biết, Bộ Y tế đã xác định đây là vấn đề khó nhưng phải triển khai trên tinh thần chủ động và linh hoạt. Các địa phương cần chủ động cân đối nguồn lực ngân sách hiện có; trường hợp khó khăn, thiếu nguồn thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng lưu ý ngân sách bổ sung chỉ dành cho các nhóm đối tượng chưa có chính sách hỗ trợ. Với các nhóm đã được bố trí kinh phí như công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang…, các địa phương cần đẩy mạnh triển khai ngay thay vì chờ hướng dẫn mới.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn làm rõ cơ sở xây dựng giá khám sức khỏe định kỳ theo giá dịch vụ bảo hiểm y tế để các địa phương thuận lợi trong xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện.

Một nội dung quan trọng khác được Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh là việc kết nối dữ liệu khám sức khỏe với sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ quản lý sức khỏe người dân lâu dài. Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, bảo đảm các cơ sở y tế có thể triển khai ngay việc kết nối dữ liệu. Trong quá trình triển khai chắc chắn sẽ phát sinh nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí. Tuy nhiên, Bộ Y tế và các địa phương phải cùng chia sẻ trách nhiệm, chủ động tìm giải pháp tháo gỡ.

Những địa phương có điều kiện, có khả năng mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ hoàn toàn có thể chủ động triển khai thêm ngoài mức cơ bản được quy định. Quan trọng là phải bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn, quy trình kết nối dữ liệu và giải đáp kịp thời các vướng mắc của địa phương để bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn quốc./.

Hơn 2.500 tỷ đồng khám sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 Với kinh phí dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho gần 15 triệu lượt người dân trong năm 2026 tại các cơ sở y tế, điểm lưu động và khám tại nhà.