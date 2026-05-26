Cà Mau: Nghi ngộ độc methanol, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch

Chiều 26/5, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết ngày 25/5, đơn vị đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc methanol, thường trú tại Khóm 4, Phường Lý Văn Lâm.

Hiện đã có 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.

Cụ thể, nạn nhân tử vong là ông N.M.H (43 tuổi). Hai người đang nguy kịch là ông C.T.P. (58 tuổi), bị phù não, tiên lượng rất xấu và ông C.T.N (49 tuổi) hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo người nhà các nạn nhân, trước đó, ngày 24/5, nhóm người này tụ họp ăn, uống rượu đế mua tại một tiệm tạp hóa gần nhà. Loại rượu này được nhiều người địa phương sử dụng do giá rẻ, dễ mua và được cho là "rượu tự nấu."

Trong nhóm có 5 người cùng uống, tuy nhiên chỉ 3 người kể trên uống nhiều, mỗi người hơn nửa lít.

Khoảng một ngày sau cuộc nhậu, cả 3 người xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn ói, chóng mặt, nhìn mờ rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sỹ Chuyên khoa 2 Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, methanol là loại cồn công nghiệp có độc tính rất cao. Khi vào cơ thể, chất này có thể gây tổn thương não, thần kinh thị giác và nhiều cơ quan nội tạng. Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến mù mắt vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Điều đáng lo ngại là methanol rất khó phân biệt bằng mùi vị thông thường, nên người dân dễ nhầm lẫn với rượu chứa ethanol dùng để uống.

Bác sỹ Chuyên khoa 2 Mã Nhơn Khiêm khuyến cáo người dân không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác hoặc rượu pha chế thủ công chưa được kiểm định chất lượng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, nôn ói, nhìn mờ sau khi uống rượu cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Vụ việc là lời cảnh báo về hiểm họa từ rượu trôi nổi trên thị trường. Chỉ sau một cuộc nhậu, hậu quả để lại không chỉ là tính mạng con người mà còn là nỗi đau kéo dài cho gia đình và người thân./.

