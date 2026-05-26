Bệnh viện Việt Đức thực hiện kỷ lục 21 trường hợp ghép tạng trong một tuần

Ngày 26/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, chỉ trong vòng 1 tuần (vào các ngày 18/5, 19/5, 20/5 và 23/5), các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng, đánh dấu một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tạng hiến từ người cho chết não đặc biệt cao và nhiều loại tạng ghép phức tạp được triển khai đồng thời.

Trong tổng số 21 trường hợp ghép, có 19 trường hợp được thực hiện từ nguồn tạng của 3 người cho chết não với sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn của các gia đình. Các tạng được ghép bao gồm: 5 trường hợp ghép gan (trong đó có 2 bệnh nhi), 2 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi, 10 trường hợp ghép thận. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng triển khai thêm 3 trường hợp ghép thận từ người cho sống.

Đây không chỉ là dấu mốc về số lượng người bệnh được ghép lớn trong thời gian ngắn mà còn cho thấy năng lực chuyên môn cao, khả năng tổ chức, phối hợp đa chuyên khoa và hệ thống điều phối ghép tạng ngày càng chuyên nghiệp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia.

Trong đợt ghép lần này, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép phức tạp với các loại tạng đa dạng như tim, phổi, khí quản, gan và thận. Các êkíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… đã làm việc liên tục xuyên ngày đêm để bảo đảm tối ưu “thời gian vàng” bảo quản và ghép tạng cho người bệnh.

Đối với ghép phổi có nhiều sự cải tiến về kỹ thuật phẫu thuật (làm thời gian phẫu thuật nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn) và gây mê hồi sức. Đặc biệt, đợt ghép lần này ghi nhận bước tiến mới trong lĩnh vực ghép phổi khi các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản cho người bệnh ghép phổi. Kỹ thuật này giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp, hỗ trợ phục hồi sớm sau ghép và đánh dấu bước đột phá trong gây mê hồi sức đối với lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.

Một trong những điểm nổi bật của đợt ghép lần này là vai trò kết nối, điều phối liên viện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Bên cạnh việc triển khai đồng thời số lượng lớn các trường hợp ghép tạng trong thời gian ngắn, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động ghép thận thường quy song song với các trường hợp ghép cấp cứu từ người hiến chết não.

Một bệnh nhân được ghép tạng hồi phục sức khỏe sau ca ghép. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá trình đó, bệnh viện đã phối hợp điều phối, chia sẻ nguồn tạng cho Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện ghép cho các bệnh nhi, đồng thời khẩn trương đưa người bệnh ghép tim từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường hàng không nhằm bảo đảm tối ưu thời gian bảo quản tạng, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Song song với công tác điều phối, bệnh viện cũng tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, góp phần mở rộng mạng lưới ghép tạng và nâng cao năng lực điều trị trên toàn quốc.

Đằng sau những thành công chuyên môn là nghĩa cử cao đẹp của các gia đình người hiến. Trong đó có trường hợp nữ bệnh nhân 19 tuổi mắc u sọ hầu, khi còn sống đã bày tỏ mong muốn được hiến tạng cứu người nếu không may qua đời. Sau khi bệnh nhân chết não, gia đình đã nén đau thương để thực hiện tâm nguyện của con gái, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo đang chờ ghép tạng.

Những thành tựu liên tiếp trong lĩnh vực ghép tạng không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ Việt Nam mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng sau chết não - nghĩa cử giúp hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tri ân các gia đình người hiến tạng, các đơn vị phối hợp, lực lượng vận chuyển, điều phối và toàn thể đội ngũ y bác sỹ đã nỗ lực không ngừng để mang lại cơ hội sống cho người bệnh./.

