Bệnh viện Bạch Mai: Tiếp nhận nhiều bệnh nhân say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm

Miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

20-30% bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng

Những ngày gần đây, tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu liên quan đến nắng nóng. Đáng lưu ý, nhiều người nhập viện với biểu hiện say nắng.

Thạc sỹ Đặng Tuấn Dũng - Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, mỗi ngày trung bình Trung tâm tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhân đến khám, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, con số tăng lên khoảng 300 ca. Trong số đó, số lượng bệnh nhân nhập viện do các vấn đề liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%.

Các bệnh nhân chủ yếu là người lao động trẻ tuổi, được đưa đến cấp cứu với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng tăng thân nhiệt. Ngoài ra, một số bệnh nhân có tình trạng nặng hơn với biểu hiện hôn mê hoặc là co giật.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bác sỹ đang điều trị cho một nam công nhân được đưa đến cấp cứu vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước khá nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp do mất nước. Khi vào viện, bác sỹ điều trị tình trạng tiêu cơ vân cấp, truyền dịch, kiểm soát thân nhiệt, bệnh nhân hồi phục tốt.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bác sỹ đang điều trị cho một nam công nhân được đưa đến cấp cứu vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng.

Một số trường hợp khác là những người cao tuổi, người có bệnh nền. Ở nhóm bệnh nhân này, nắng nóng có thể là yếu tố liên quan làm tăng đợt cấp của những người mắc bệnh nền.

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), một nam thanh niên được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng la hét, kích động liên tục. Phó giáo sư Dương Minh Tâm (Viện Sức khỏe Tâm thần) cho biết, bệnh nhân có tiền sử rối loạn loạn thần, đang điều trị tại nhà. Đợt nắng nóng kéo dài khiến các triệu chứng bùng phát mạnh hơn.

Những dấu hiệu cảnh báo say nắng

Thạc sỹ Đặng Tuấn Dũng khuyến cáo trong thời tiết đang nắng nóng cực đoan như hiện nay, người dân không nên ra ngoài, làm việc kéo dài ở thời điểm nắng nóng cao điểm.

Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc, di chuyển ngoài trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa và đầu giờ chiều, người dân cần đội mũ nón, áo chống nắng, sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý, bổ sung thêm nước điện giải, oresol.

Người lao động tuyệt đối không nên làm liên tục vài tiếng đồng hồ dưới nắng, mà cần bố trí thời gian nghỉ giữa giờ trong khu vực mát, có bóng mát, bổ sung nước đầy đủ. Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ rất quan trọng để cơ thể có thể phục hồi lại, bồi phụ lại nước, điện giải đã mất.

Về dấu hiệu cảnh báo, bác sỹ Dũng phân tích, người bị say nắng hoặc sốc nhiệt thường xuất hiện các triệu chứng như ra nhiều mồ hôi, đau cơ, yếu cơ, chuột rút, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc ngất. Khi thân nhiệt tăng trên 39-40 độ C, da khô nóng, kèm rối loạn ý thức như mê sảng, co giật, hôn mê là dấu hiệu bệnh tiến triển nặng, cần cấp cứu ngay.

Phó giáo sư Dương Minh Tâm cũng khuyến cáo, người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh lý tâm thần thường nhạy cảm hơn với thời tiết cực đoan. Riêng bệnh nhân tâm thần có thể dễ mất ngủ, kích động, khó kiểm soát hành vi trong những ngày oi bức kéo dài. Khi thời tiết nắng nóng, cơ thể mất nhiều nước và muối qua mồ hôi nên người dân cần chủ động uống đủ nước, bổ sung điện giải hợp lý để phòng mất nước và hạn chế nguy cơ sốc nhiệt./.

