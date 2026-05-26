Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tại Hà Nội
Chiều 19/5/2026, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Chiều 26/5/2026, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Vượt qua thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng trăm công nhân đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện "siêu" sân khấu và khán đài DIFF 2026, sẵn sàng cho đêm khai mạc bùng nổ.
Nhờ mẫu mã đẹp, cùi dày và vị ngọt thanh, vải lai chín sớm Phù Cừ thu hoạch đến đâu thương lái mua ngay tới đó với giá cao, mang lại niềm vui lớn cho nông dân.
Chiều 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” giải ngân vốn đầu tư công...
Dưới cái nắng gay gắt lên tới gần 40 độ C, nhiều lao động ngoài trời ở Thủ đô Hà Nội oằn mình mưu sinh giữa thời tiết khắc nghiệt; ảnh hưởng tới sức khỏe, năng suất lao động, đời sống sinh hoạt.
Ban tổ chức The Face Vietnam 2026 vừa công bố “mentor” quyền lực đầu tiên là Võ Hoàng Yến. Đây cũng là dấu mốc của siêu mẫu sau khi sinh con và dành phần lớn thời gian chăm lo gia đình.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt những ngày cao điểm hè, khi dòng người vội vã tìm nơi trốn nóng thì những tài xế công nghệ vẫn phải căng mình phơi lưng trên mặt đường nhựa bỏng rát để mưu sinh.
Đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao liên tục bao trùm nhiều địa phương, người dân ở các tỉnh đã chủ động thay đổi thời gian làm việc, sinh hoạt sang sáng sớm.
Sáng 26/5, Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ.
Du khách sẽ có hành trình trọn vẹn để khám phá nhịp sống bình yên ở làng dừa Cẩm Thanh khi lênh đênh trên những chiếc thuyền thúng nhỏ, dưới sự chèo lái, hướng dẫn của người dân địa phương.
Đền Thiên Hậu tại Kuala Lumpur của Malaysia hiện là một trong những công trình tôn giáo thờ mẫu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan và tín đồ tâm linh mỗi năm.
Để ứng phó với sự phiền toái do thời tiết nắng nóng gây ra, người dân Thủ đô cũng chủ động điều chỉnh lại lịch sinh hoạt và công việc, bắt đầu ngày mới sớm hơn.
Chiều 25/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.
Tại chương trình casting cho Vietnam International Fashion Week SS 2026, dàn hậu H’Hen Niê, Trịnh Mỹ Anh, Hạnh Nguyên, siêu mẫu Hà Anh… đã có màn thị phạm đầy cuốn hút trước “đàn em” và khán giả.
Dưới cái nắng oi bức, người lao động ngoài trời, công nhân công trình, tiểu thương và người dân Thủ đô vẫn chật vật mưu sinh, làm việc và tìm cách thích nghi để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
Điểm trường Làng Sáng của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Háng Đồng (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La) nằm xa điểm trường chính, đường sá đi lại đặc biệt khó khăn.
Sáng 25/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Sáng 25/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.
Sáng 25/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Gần 10 năm qua, Mái ấm An Vũ, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, không chỉ là nơi cưu mang trẻ em cơ nhỡ mà còn là nơi gieo mầm hy vọng cho những phận đời kém may mắn.
Ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo Đỗ Hoàng Hên với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trước đội bóng cũ Thép Xanh Nam Định giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
Chiều 24/5/2026 (mùng 8/4 âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ thắp sáng 7 đóa đại hoa sen trên dòng sông Cà Ty, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).
Dưới cái nắng gay gắt, các công nhân trên công trường sửa chữa cầu Long Biên vẫn đang khẩn trương thi công để kịp hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước ngày thông xe 27/5.
Bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa, đường phố Hà Nội những ngày này như một "chảo lửa" khổng lồ khi cái nóng ngột ngạt bao trùm từ sáng sớm đến chiều muộn.
Từ sáng sớm 24/5, mặc dù trời nắng to, thời tiết khá oi bức, rất nhiều học sinh đã có mặt tại “Trường đại học đầu tiên của Việt Nam” với mong muốn có thêm sự tự tin và may mắn để “vượt vũ môn.”
Được vinh danh là một trong tứ đại cổ trấn Trung Quốc, Lệ Giang cổ trấn (thành cổ Lệ Giang) thu hút các tín đồ đam mê xê dịch với bầu không khí cổ kính, cùng kiến trúc cổ xưa thuần túy.
Nắng nóng gay gắt đầu mùa không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn tác động trực tiếp tới sinh hoạt, công việc và đời sống thường nhật của người dân Thủ đô.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, từ ngày 23/5/2026, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng và gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Sáng 23/5, tại Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Sáng 23/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.