Xã hội

Hành trình 'bám đường' của tài xế công nghệ trong đợt nắng nóng như thiêu đốt ở Thủ đô

Giữa cái nắng như thiêu như đốt những ngày cao điểm hè, khi dòng người vội vã tìm nơi trốn nóng thì những tài xế công nghệ vẫn phải căng mình phơi lưng trên mặt đường nhựa bỏng rát để mưu sinh.

Hoài Nam
Hành trình 'bám đường' của tài xế công nghệ trong đợt nắng nóng như thiêu đốt ở Thủ đô
vnp-shipper-nang-nong-1.jpg
Khi những tia nắng đầu giờ sáng bớt 'dịu dàng' để nhường chỗ cho sự 'gắt gỏng' đầu mùa Hạ, ca làm việc của Trịnh Viết Tùng (Đại Kim, Hà Nội) lại bắt đầu. Khoác tấm áo lên mình, anh bắt đầu hành trình 'vật lộn' với cái nóng gay gắt để mưu sinh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-2.jpg
Trong căn phòng trọ hơn 10m2 mới 9 giờ sáng đã hầm hập, Tùng chuẩn bị 'đồ nghề' cho một ngày dài. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-3.jpg
Nước mang theo bên mình là đồ dùng không thể thiếu trong những ngày 'nắng như rang.' "Nếu có sự lựa chọn khác, em đã không ra đường vào những ngày nắng đỉnh điểm thế này," cậu trai 27 tuổi với công việc "bám đường" 5 năm chia sẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-4.jpg
Mới đầu hè, nhưng bàn chân Tùng đã "loang lổ vệt nắng." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-5.jpg
Ngày nắng cũng như ngày mưa, với Tùng, thời gian trên những tuyến phố khắp Hà Nội trở thành một phần không thể thiếu. Khi thời tiết khó khăn, mỗi lúc hoàn thành một đơn hàng, shipper sẽ được thêm chi phí hoặc cộng tích điểm nên nhiều khi Tùng cũng 'bấm bụng' cố thêm một vài cuốc xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-6.jpg
Trong thời tiết nắng đỉnh điểm như mấy hôm nay ở Hà Nội, Tùng luôn phải trang bị kỹ càng từ khẩu trang, găng tay, nước uống, khăn lau để bảo vệ mình dưới 'chảo lửa'. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-7.jpg
Vì làm việc ngoài trời liên tục trong điều kiện nắng nóng nên việc chuẩn bị đồ dùng luôn được chú trọng để đảm bảo sức khỏe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-9.jpg
Mỗi chuyến tài xế công nghệ có thể chạy một hoặc ghép nhiều đơn, điện thoại cũng luôn trong tình trạng 'như hòn than.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-8.jpg
Có những lúc vì thời tiết nắng quá nên điện thoại không 'chịu nổi nhiệt' lại 'đình công,' tài xế công nghệ lại mất thêm thời gian trên những con đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-10.jpg
Những lúc chờ đèn đỏ tại những ngã tư lớn quả thực là một thử thách sức khỏe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-11.jpg
"Mọi người có thể nghĩ dừng một nhịp đèn gần 2 phút rồi đi là đơn giản nhưng chúng em có khi 'phơi mình' mấy ngã tư, hoặc khi tắc đường là mấy nhịp đèn,' Tùng bộc bạch. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-12.jpg
'Cần câu cơm' của tài xế cũng phải trang bị đồ cách nhiệt để chống chọi với thời tiết này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-14.jpg
Ngoài di chuyển, nhiều lúc tài xế phải chờ đợi dưới thời tiết oi nóng để nhận đồ giao cho khách. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-13.jpg
Quãng thời gian đợi lấy hàng là những lúc nghỉ ngơi nhấp một ngụm nước để tiếp tục hành trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-15.jpg
Có khi vì khách hàng bận chưa lấy được đơn ngay là tài xế lại ngâm mình dưới nắng để chờ đợi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-20.jpg
Khi muốn 'xả nhiệt' dưới trời nắng, Tùng phải tắt ứng dụng để có thời gian làm mát cơ thể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-19.jpg
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi đó, Tùng xin nhà dân nước mát để rửa mặt cho đỡ 'hoa mắt.' (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-21.jpg
(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-16.jpg
Ở một cửa hàng spa ôtô, Hoàng Long Kỳ Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) làm việc lúc nắng, lúc râm nhưng cũng không mấy mát mẻ hơn dưới thời tiết này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-17.jpg
Trong chiếc ôtô, cái nóng hầm hập phả ra khiến những người thợ lúc nào cũng như được... xông hơi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-22.jpg
"Công việc bắt đầu từ sáng đến chiều tối, khoảng thời gian đầu giờ chiều là 'khó thở' nhất. Thời tiết này em chỉ muốn nghỉ," Kỳ Anh chia sẻ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-18.jpg
Dưới cái nóng như nung từ mái tôn của xưởng, Kỳ Anh chỉ có cách giải nhiệt bằng nước mát và quạt nhưng cũng 'không thấm vào đâu.' Lúc mát nhất chính là công đoạn... rửa xe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp-shipper-nang-nong-23.jpg
Các bác sỹ khuyến cáo làm việc ngoài trời những ngày này cứ 1 tiếng cần nghỉ 15 phút. Vì nắng nóng còn kéo dài ít nhất đến giữa tuần nên người dân Thủ đô cần lưu ý để có thể bảo vệ sức khỏe. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)
#nắng nóng #Nắng nóng gay gắt miền Bắc #tài xế #mưu sinh TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục