Gia Lai: 56 năm tù cho hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

Ngày 26/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai “giang hồ Tài đen” cùng đồng phạm trong vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai).

Kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Phạm Anh Tài bị đề nghị mức phạt 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”; 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 7 năm tù về tội “Rửa tiền.” Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội danh là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Ân bị xử phạt 15 năm tù về tội danh “Cướp tài sản”; 6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 5 năm tù về tội “Rửa tiền.” Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội danh là 26 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Phạm Anh Tài (tên thường gọi là Tài đen, sinh năm 1990, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân (sinh năm 1991, tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) bị Viện Kiểm soát nhân dân tối cao truy tố với 3 tội danh “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền.”

Vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người” xảy ra ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn. Số vũ khí quân dụng này được Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình ở thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đến tháng 11/2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện phi vụ cướp ngân hàng, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án), phân công nhau thực hiện các hành vi cướp tài sản và các thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội để không bị phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/1/2026, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Lúc này, Tài đen và Ân rút súng đã lắp đạn mang theo từ trước uy hiếp, đe dọa, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của Ngân hàng phải ngồi im..

Sau đó, Tài và Ân cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi trốn thoát. Do sợ tiền của Ngân hàng có số seri khi sử dụng dễ bị phát hiện nên Tài đã bàn với Ân mang số tiền cướp được đón xe khách đi từ Chư Păh bến xe miền Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh mua vàng, rồi bán lại để lấy tiền tiêu xài nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi bắt giữ Tài đen - cơ quan chức năng xác định đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” và có 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”./.

