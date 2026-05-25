Triển khai Luật Tiếp cận thông tin gắn với công khai minh bạch, bảo mật dữ liệu

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 918/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 23 tháng 4 năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2026. Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Luật) kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với mục tiêu xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân trong việc thi hành Luật.

Các nội dung chính của Kế hoạch

Nội dung của Kế hoạch gồm:

Tổ chức quán triệt, thực hiện truyền thông, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; công bố, công khai thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo quy định;

Lập và công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi theo quy định tại khoản 5 Điều 11 của Luật;

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật; vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị;

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp

Trong đó, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (nếu cần thiết) để bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị; rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; lập danh mục thông tin phải được công khai; số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị.../.

