Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 25/5, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phá Chuyên án ĐB326.3p, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50gram heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 2 của Chuyên án ĐB326.3p, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/5, tại khu vực Mốc 110 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thuộc địa phận bản Pa Thơm, xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên), lực lượng Phòng nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và các đồn biên phòng Mường Nhà, Pa Thơm, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phát hiện, bắt giữ đối tượng Lò Thị Hương, sinh năm 1984, trú tại Bản Na Luông, cụm Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50gram heroin và một số tang vật có liên quan.

Bước đầu, đối tượng Lò Thị Hương khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê đưa số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

