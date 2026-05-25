Triệt phá đường dây ma túy trong cao điểm 45 ngày đêm, khởi tố 21 đối tượng

Thực hiện chỉ đạo "lần theo dòng chảy ma túy", lực lượng Công an phường Phú Mỹ vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, khởi tố 21 đối tượng chỉ trong 9 ngày đấu tranh.

Quán triệt phương châm của lãnh đạo Bộ Công an “không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”, cùng mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an phường Phú Mỹ đã lập chiến công xuất sắc, hướng tới mục tiêu xây dựng “Phường Phú Mỹ không ma túy vào năm 2030”.

Ngày 16/5/2026, qua công tác nắm tình hình, công an phường bất ngờ kiểm tra nơi ở của đối tượng Võ Ngọc Phi (biệt danh “Bột”), sinh năm 1990, trú tại khu phố Phước Lập. Phi là đối tượng cộm cán thuộc diện theo dõi đặc biệt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ cất giấu 14 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu và 1 túi nylon chứa ma túy đá. Phi thừa nhận số ma túy trên mua về để bán lại cho các con nghiện nhằm thu lợi bất chính.

Với tinh thần “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, Công an phường Phú Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiên trì lần theo “dòng chảy ma túy” từ đầu mối Võ Ngọc Phi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bóc gỡ nhiều nhánh tiêu thụ, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tinh vi trên nhiều địa bàn.

Kết quả, ngày 25/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 21 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 3 đối tượng, xử lý tổng cộng 24 đối tượng liên quan.

Ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, tàn phá sự bình yên của gia đình và xã hội. Công an phường Phú Mỹ kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác đối tượng nghi vấn qua số điện thoại đường dây nóng Trực ban Hình sự: 02543.876.105. Cơ quan công an cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người cung cấp.Hãy cùng lực lượng công an kiên quyết loại trừ ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng./.