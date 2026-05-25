Trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước

Chiều 25/5, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ủy quyền cho Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ, học sinh lớp 9C, Trường Trung học cơ sở Cẩm Dương (xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Viết Hải Đăng đã trao tặng danh hiệu cao quý này cho em Chu Văn Tuấn Vũ.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng Bằng khen cho em Vũ nhằm kịp thời động viên, biểu dương hành động của em.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/5/2026, trong lúc đang tắm tại bãi biển Rạng Đông (xã Yên Hòa), em Chu Văn Tuấn Vũ phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, rơi vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho em Chu Văn Tuấn Vũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Không quản ngại hiểm nguy, Vũ đã nhanh chóng bơi ra khu vực dòng nước xiết, kịp thời tiếp cận và đưa cả hai em nhỏ vào bờ an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh khẳng định hành động dũng cảm cứu người của em Chu Văn Tuấn Vũ là tấm gương sáng về tinh thần vì cộng đồng. Hành động này không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp của thế hệ trẻ.

Việc kịp thời tuyên dương em Vũ cũng nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, giáo dục ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái cho các em học sinh./.

