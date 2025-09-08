Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm” tặng đoàn viên thanh niên cứu người đuối nước

Ngày 8/9, tại xã Lệ Thủy, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn cho hai đoàn viên thanh niên tại xã là Võ Hoàng Vũ (thôn Thạch Bàn) và Nguyễn Võ Huy Công (thôn Tuy Lộc) vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Tại buổi trao tặng, anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã khen ngợi, biểu dương hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm để cứu người của hai đoàn viên Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công.

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai anh Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công.

Việc tặng thưởng danh hiệu này nhằm vinh danh, lan tỏa tinh thần dũng cảm, bảo vệ, cứu người trong cộng đồng thanh niên, góp phần động viên, khích lệ các hành động cao đẹp, nhân văn, tinh thần sống đẹp, sống có ích và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

Trước đó, ngày 2/8, tại khu vực gần cầu Phong Xuân, xã Lệ Thủy, một người phụ nữ có nhiều biểu hiện lạ (đứng nói một mình, liên tục vái lạy khu vực đèn giao thông). Sau đó, người phụ nữ đến cầu Phong Xuân rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

Khi phát hiện vụ việc, anh Võ Hoàng Vũ và anh Nguyễn Võ Huy Công đã nhanh chóng chạy đến cầu, không ngần ngại lao xuống nước rồi bơi ra giữa dòng, kịp thời cứu người và đưa vào bờ an toàn./.

Bắc Ninh: Kịp thời cứu sống người bị đuối nước nhờ tin báo của người dân Nhận được tin báo của người dân về một trường hợp đuối nước, tổ công tác Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức ứng cứu.