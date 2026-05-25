Màu bức tường Hoàng Thành Huế phục hồi, sẽ tương đồng với nguyên bản

Trước thông tin về việc, phục hồi bức tường Hoàng Thành Huế (Đại Nội Huế) có màu mới và chưa tương đồng với màu bức tường nguyên gốc, chiều 25/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế thông tin, công trình này đang trong quá trình hoàn thành và nghiên cứu lớp màu hoàn thiện, nhằm đảm bảo sự hài hòa, tương đồng với nguyên bản tường thành gốc xung quanh.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, ngay sau khi xảy ra sự cố sụp đổ một đoạn Hoàng Thành do mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, Trung tâm đã tiến hành bao che, rào chắn, tập kết vật tư, vật liệu nguyên gốc, đánh giá cấu kiện nhằm tái sử dụng tối đa các yếu tố gốc của di tích.

Hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành các hạng mục xây tường thành, xây mũ tường thành, tô trát tường thành.

Công tác tu bổ, phục hồi di tích đảm bảo tuân thủ theo quy mô và giải pháp thiết kế được phê duyệt như tháo dỡ gạch vồ tường thành; hạ giải nền móng lớp đá ong và gạch vụn; đào móng công trình, đổ bản móng bê tông cốt thép M250 dày 200; xây móng bằng gạch vồ và đá ong tái sử dụng; xây tường thành bằng gạch vồ tái sử dụng (50%) và gạch vồ mới kích thước 290 x140 x 60; tô trát tường thành bằng vữa tam hợp.

Hiện nay, nhà thầu thi công đang triển khai công tác bả màu hoàn thiện có tính chất tương đồng với các đoạn tường thành trong khu vực.

Sau khi thi công hoàn thành, Trung tâm sẽ tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định trong đầu tháng 6/2026. Tổng giá trị chi phí xây dựng, hoàn thành công trình ước khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đoạn tường thành đang được triển khai công tác bả màu hoàn thiện có tính chất tương đồng với các đoạn tường thành trong khu vực. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trước đó, vào ngày 2/11/2025, xảy ra sự cố sập đổ một đoạn tường Hoàng Thành mặt phía Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông. Đoạn tường bị sập đổ có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m.

Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025.

Sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện các biện pháp rào chắn, chống đỡ kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; đồng thời, báo cáo tình hình sự cố đến Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan./.

