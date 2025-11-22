Xử lý khẩn cấp, gia cố đoạn tường thành phía Bắc Hoàng thành Huế

Ngày 22/11, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có Quyết định số 3550/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan đến sự cố sập đổ đoạn tường phía Bắc của Hoàng thành Huế xảy ra trong đợt mưa lũ hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Thành phố đồng thời đưa ra các biện pháp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố sập đổ gây ra.

Thành phố Huế áp dụng các biện pháp khẩn cấp như huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sập đổ, kịp thời có biện pháp ứng phó; huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, giằng chống sập đổ những đoạn tường thành có nguy cơ cao khi có mưa, bão lũ; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại nhằm đảm bảo an toàn trong khu vực; tăng cường thông tin, truyền thông để du khách biết về nguy cơ, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó; huy động mọi nguồn lực xử lý sự cố sập đổ, mất an toàn trên khu vực, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo quy định hiện hành.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả; đánh giá tổng thể các công trình di tích Trung tâm đang quản lý; lập phương án bảo vệ an toàn di tích, đảm bảo giá trị bền vững của quần thể di tích cố đô Huế; nghiên cứu lập dự án xử lý tình huống khẩn cấp về sập đổ một đoạn tường Hoàng thành do mưa lũ.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, lượng mưa lớn kỷ lục nhiều ngày, kết hợp mực nước sông Hương dâng cao và ngập úng thời gian dài gây thấm, xói nền chân tường, suy giảm kết cấu tường gạch vồ khu vực Hoàng Thành.

Khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 2/11 đã xảy ra sự cố sập một đoạn tường thành Hoàng Thành mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách Cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông.

Đoạn tường bị sập đổ có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m và quan sát xung quanh có hiện tượng lún. Vị trí này vốn là đoạn tường bao Hoàng Thành xây bằng gạch vồ, vữa vôi truyền thống, kết cấu ba lớp: hai lớp ngoài xây gạch vồ, lớp giữa độn đất sét nén, hệ thống thoát nước chân tường bị bồi lấp, gây tắc nghẽn tiêu thoát./.

