Huế: Còn trên 700 ngôi nhà bị ngập, khôi phục cấp điện 100%

Sáng 19/11, mực nước trên sông Hương, sông Bồ, thành phố Huế đã xuống lần lượt trên báo động 1 và dưới báo động 2 giúp giảm ngập diện rộng ở vùng thấp trũng, hạ lưu các sông.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, đến sáng cùng ngày, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 700 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,2-0,3m; một số xã, phường bị ảnh hưởng nặng như Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Hương Trà. Thành phố đã có có 472 trường tổ chức dạy học tập trung, 11 trường học trực tuyến và còn 60 trường nghỉ dạy và học.

Công ty Điện lực Huế đã khôi phục cấp điện cho 100% khách hàng. Trước đó, để đảm bảo an toàn trong điều kiện ngập lụt, Công ty Điện lực Huế đã tạm ngừng cấp điện 25.030/343.522 khách hàng, chiếm 7,3% tổng số khách hàng.

Đợt mưa lũ từ ngày 15-18/11 ở thành phố Huế đã làm 1 người chết. Quốc lộ 49 đoạn qua các phường Phong Dinh, Dương Nỗ có nhiều đoạn bị ngập sâu phải rào chắn cấm lưu thông hoặc đi lại khó khăn.

Hệ thống đường tỉnh lộ qua các xã, phường vùng thấp trũng như: Kim Trà, Quảng Điền, Hương An, Thanh Thủy cũng bị ngập đi lại khó khăn; một số đoạn phải rào chắn cấm đường.

Với phương châm lũ rút đến đâu làm vệ sinh đến đó, các địa phương, đơn vị và người dân thành phố Huế đang khẩn trương triển khai các hoạt động khắc phục sau lũ, nhằm đưa cuộc sống sớm ổn định trở lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, ngày 19/11 thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; vùng núi 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngày 20/11 mưa lớn ở thành phố Huế giảm còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to./.

