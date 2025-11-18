Huế: Lũ trên các sông đang xuống, tìm kiếm 1 người mất tích

Sáng 18/11, lũ trên các sông ở thành phố Huế đang xuống dần, giúp giảm ngập cho vùng thấp trũng và các tuyến đường ở trung tâm thành phố.

Cụ thể, lũ trên sông Bồ ở mức dưới báo động 3 là 0,5m. Lũ trên sông Hương qua trung tâm thành phố Huế trên báo động 2 là 0,36m.

Dự báo trong những giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và dao động ở mức báo động 2. Lũ trên sông Bồ xuống chậm và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Kim Trà, thành phố Huế cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền khiến một người mất tích, hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó vào tối ngày 17/11, ông N.V.T, (sinh năm 1975) đi cùng ông Nguyễn Văn Quý và ông Phạm Xuân Trần Mùi (cùng trú tại Tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) dùng thuyền để đi về nhà. Khi về đến cổng làng Triều Sơn Trung thuyền bị chết máy, sóng to gió lớn nên thuyền bị lật.

Ông Quý và ông Mùi bơi được vào bờ, còn ông N.V.T bị nước lũ cuốn trôi. Đoạn đường này nước ngập sâu, chính quyền đã đặt biển, giăng dây để cảnh báo vào sáng ngày 17/11.

Tiếp nhận thông tin người bị nạn, Ủy ban Nhân dân phường Kim Trà đã chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm.

Dự báo, từ sáng 18 đến sáng 20/11, trên địa bàn thành phố Huế vẫn có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng từ 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi từ 250-400mm, có nơi 550mm.

Mưa lớn khiến thành phố Huế có nguy cơ ngập lụt kéo dài ở vùng thấp trũng, ngập lụt đô thị; nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Mưa lớn ở thượng nguồn các sông trong những ngày qua đã khiến lũ trên sông Bồ, sông Hương ở thành phố Huế dâng cao và lần lượt đạt đỉnh trên báo động 3 và trên báo động 2 ngày 17/11, gây ngập lụt diện rộng ở vùng thấp trũng và nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố.

Thành phố có hàng nghìn ngôi nhà vùng thấp trũng bị ngập thuộc các xã, phường như: Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu; nhiều tuyến đường Tỉnh lộ bị ngập sâu phải rào chắn cấm lưu thông.

Các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49, Quốc lộ 49B bị ngập số đoạn khiến việc đi lại gặp khó khăn./.

