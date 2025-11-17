Huế: Hơn 12.200 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông, đô thị trung tâm bị ngập lụt

Tối 17/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế thông tin, theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn toàn thành phố có hơn 12.207 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3m-0,5m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu,…

Các lực lượng chức năng đã di dời tổng cộng 242 hộ/663 khẩu từ nơi xung yếu đến chỗ an toàn. Cụ thể tại xã A Lưới 2 di dời 47hộ/132 khẩu; xã Phong Điền di dời 129hộ/381 khẩu; xã Phong Dinh dời 59 hộ/137 khẩu; phường Kim Trà di dời 7 hộ/13 khẩu.

Tại một số tuyến đường quốc lộ bị ngập lụt như Quốc lộ 1, từ cầu An Lỗ đến trung tâm thành phố Huế nhiều đoạn ngập nước khiến cho phương tiện giao thông di chuyển khó khăn; trên tuyến Quốc lộ 49B nhiều đoạn ngập sâu (gồm đoạn qua phường Phong Dinh từ km5+850 đến km6+450 ngập sâu từ 0,2-0,8m...; đoạn qua phường Dương Nỗ, từ km43+300 đến km48+000 ngập sâu từ 0,1- 0,2m); trên tuyến quốc lộ 49, sạt trượt taluy tại các vị trí Km67+800; Km75+070; Km76+300…

Ngoài ra nhiều tuyến giao thông đường tỉnh lộ, đô thị trung tâm thành phố bị ngập sâu, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tối cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, do tình hình mưa lũ phức tạp, sở đã ban hành văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục, trường học cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào ngày 18/11. Đối với những khu vực không bị ảnh hưởng mưa lụt, sạt lở vẫn tổ chức học bình thường.

Tính đến 16 giờ ngày 17/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long lên đến 2,99m, dưới báo động 3 là 0,51m (báo động 3 là 3,5m). Mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,92m, trên báo động 3 là 0,42m (báo động 3 là 4,5m).

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng thuỷ văn thành phố Huế, từ chiều 17/11 đến chiều 19/11, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 250-400mm, có nơi trên 550mm./.

