Tuyên Quang kiện toàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời

Ngày 25/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời có chức năng tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sỹ, phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng và nhân dân rà soát, xác minh thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trong bối cảnh nhiều thông tin về nơi an táng liệt sỹ không còn đầy đủ, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, việc tổ chức lại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường khả năng phối hợp, xử lý thông tin và tổ chức tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm.

Việc tổ chức lại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tỉnh Tuyên Quang đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ./.

