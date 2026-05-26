Bắt tạm giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Đồng Hới

Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có công văn gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Các quyết định tố tụng đã được Vụ 6 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc cũ của bà Lan. Một số hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra đã được niêm phong, thu giữ.

Theo nội dung công văn, ngày 19/5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Bà Lan nguyên là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ). Bà Lan bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thông báo vụ việc để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị biết, xử lý đảng viên theo quy định./.

Bắt tạm giam lãnh đạo xã ở Phú Thọ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Văn Mạnh Thắng với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Khoán (Phú Thọ) đã buông lỏng quản lý, làm ngơ dẫn đến tình trạng khai thác đất, san lấp trái phép ở khu Chiềng Nội tại địa phương.