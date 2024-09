Đồng Nai bắt giam nguyên chủ tịch UBND xã thiếu trách nhiệm gây hậu quả

Công an tỉnh Đồng Nai xác định 3 cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Định đã buông lỏng quản lý, để Châu Sủi Pố khai thác đá trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là cán bộ và nguyên cán bộ xã Ngọc Định (huyện Định Quán). (Ảnh: Công an Đồng Nai/TTXVN phát)

Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và cán bộ địa chính, huyện Định Quán.

Công an tỉnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Định, hiện là Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán); khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Thu Hà (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Định) và ông Trần Hồ Hoàng Dũng (nguyên cán bộ địa chính xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), do có liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trước đó, ngày 3/1/2023, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn đá La Va đang thực hiện hành vi khai thác đá trái phép tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán do ông Châu Sủi Pố (Giám đốc) chỉ đạo thực hiện.

Qua điều tra, xác định từ tháng 8/2022 đến tháng 1/2023, Châu Sủi Pố đã chỉ đạo khai thác đá trái phép với khối lượng hơn 4.830 m3, có giá trị hơn 4,1 tỷ đồng, sau đó cưa xẻ, chế biến thành đá ốp lát bán lại cho nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 3 cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Định đã buông lỏng quản lý, để Châu Sủi Pố khai thác đá trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Châu Sủi Pố (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đá La Va) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)./.

