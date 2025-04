Gần 80% sinh viên Trường ĐH Ngoại thương tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi

Sáng nay, 6/4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho gần 1.300 cử nhân hệ đào tạo chính quy khóa 60 và các khoá bổ sung tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Thống kê của trường cho thấy có 32,4 % sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc, 47 % sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi. Theo đó, có gần 80% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi.

Phần lớn sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập trong vòng 3,5 năm và tốt nghiệp sớm hơn nửa năm so với thời gian chuẩn toàn khóa. Nhiều sinh viên còn đạt được những thành tích nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, trong công tác đoàn - hội, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng, các cuộc thi chuyên môn và năng khiếu trong và ngoài nước.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho hay đây là thành quả rất đáng tự hào, đặc biệt khi khóa tốt nghiệp lần này là các sinh viên đã phải đối mặt với thử thách ngay từ những ngày đầu nhập học do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Anh Tuấn khích lệ các tân cử nhân bước qua vạch an toàn để phát triển bản thân. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khích lệ các tân cử nhân bước qua vạch an toàn để tự do khám phá, tự do khác biệt, tự do thất bại trên hành trình của mình, tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà nhiều thế hệ Người Ngoại thương đã và đang bồi đắp: “Sáng tạo- Xuất sắc- Trách nhiệm- Bản lĩnh- Đa dạng- Hòa hợp.

Xúc động chia sẻ tại lễ tốt nghiệp, sinh viên Trần Thiên Hương, lớp Anh 02 - K60, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, tốt nghiệp thủ khoa của Trường Đại học Ngoại thương cho hay hơn 3 năm học tại trường là hành trình không dễ dàng. “Ngày khai giảng đầu tiên tại Ngoại thương – khoảnh khắc thiêng liêng mà hằng ao ước – chúng em chỉ có thể tham dự từ xa, thiếu đi những rung cảm háo hức chân thật. Nửa năm học đầu tiên, những gương mặt thầy cô kính mến, những người bạn mà sau này trở nên gắn bó, cũng chỉ là những ô vuông nhỏ bé, xa cách trên màn hình,” Thiên Hương chia sẻ.

Cũng theo Thiên Hương, thách thức còn ở sự hoài nghi chính mình khi nhìn vào thành công của bạn bè, cảm thấy chơi vơi, lạc lõng, trăn trở với câu hỏi làm sao để toả sáng giữa một tập thể Ngoại thương với quá nhiều cá nhân xuất sắc và nổi bật.

Tuy nhiên, theo Thiên Hương, chính những khó khăn đã tạo động lực và cơ hội để mỗi sinh viên trở nên linh hoạt hơn, năng động hơn. “Với tinh thần Khác biệt để dẫn đầu, Ngoại thương trao cơ hội để chúng em tự kiến tạo sự khác biệt của chính mình, dẫn dắt chính câu chuyện cuộc đời mình, trân trọng giá trị riêng và tỏa sáng theo cách riêng,” Thiên Hương nói.

Cũng tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Bùi Anh Tuấn đã trao tặng giấy khen và huy chương cho 23 tân cử nhân đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2025.

Đại học Ngoại thương thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Đây là trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong khối ngành kinh tế./.

