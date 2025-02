Thủ tướng New Zealand giao lưu với sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội

Sáng 26/2, trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện giáo dục New Zealand-Viet Nam EduConnect tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU).

Sự kiện do Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp tổ chức, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand.

Tại sự kiện, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có bài phát biểu về giáo dục New Zealand và quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu cùng hơn 200 sinh viên FTU.

Thủ tướng Christopher Luxon cho rằng giáo dục tạo ra rất nhiều bước tiến cho Việt Nam. Việt Nam cũng là nước ưu tiên cho sự phát triển, chuyển mình của giáo dục.

Năm nay Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, giáo dục vẫn luôn là một trong những cột mốc trọng tâm hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh cùng giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Giới thiệu về nền giáo dục của New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh New Zealand là một quốc gia đặc biệt, một điểm đến yêu thích để sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu, kể cả về lĩnh vực công nghệ cao, khoa học vũ trụ.

"Chúng tôi có 8 đại học nằm trong top 2% các trường đại học có chất lượng cao nhất trên thế giới. Nếu các bạn sinh viên Việt Nam muốn trải nghiệm giáo dục tiếng Anh chất lượng cao, có lẽ New Zealand là một trong những điểm đến đáng chú ý,” Thủ tướng Christopher Luxon chia sẻ.

Thủ tướng Christopher Luxon cũng cho biết nền giáo dục New Zealand đang phát triển các lĩnh vực STEM, kinh tế, y học, AI, Chatbot… Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam cũng đang rất quan tâm, đồng thời những công nghệ này cũng sẽ giúp thay đổi bộ mặt kinh tế của hai nước.

Thông tin hiện có khoảng 1.700 sinh viên Việt Nam học tập tại New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều sinh viên New Zealand tới Việt Nam học cũng như tiếp tục có nhiều sinh viên Việt Nam đến New Zealand học tập, nghiên cứu.

Thủ tướng Christopher Luxon cho rằng, những sinh viên này sẽ trở thành "cây cầu hữu nghị" giữa hai nước, kết nối nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã công bố thông tin chính thức về các chương trình học bổng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong năm 2025; chứng kiến trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các đơn vị giáo dục hai nước, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược New Zealand-Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục./.