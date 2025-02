Truyền thông New Zealand: Thủ tướng Luxon lạc quan về chuyến thăm Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, trang tin The New Zealand Herald ngày 25/2 đăng bài viết cho biết Thủ tướng Christopher Luxon tiếp tục “xoay trục sang Đông Nam Á” khi ông và một phái đoàn doanh nghiệp của quốc gia châu Đại Dương này khởi hành chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Việt Nam (25-28/2).

Phát biểu trước báo giới ngày 24/2, Thủ tướng Luxon tỏ ra lạc quan về chuyến thăm chính thức Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nền kinh tế Việt Nam đối với các nhà xuất khẩu New Zealand.

Ông nhận định Việt Nam là cơ hội lớn đối với New Zealand và là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Thương mại hai chiều giữa hai nước là khoảng 2,6 tỷ USD mỗi năm.

Thủ tướng Luxon muốn con số này sẽ đạt 3 tỷ USD vào năm tới, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,5% trong cả năm 2025 và năm 2026.

Thủ tướng Luxon cho biết hai nước đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao bền chặt và Chính phủ New Zealand muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Trọng tâm thực sự của chúng tôi là phát triển nền kinh tế,” đồng thời cho biết thêm rằng do cứ 4 việc làm ở New Zealand thì có một công việc gắn liền với thương mại, nên việc New Zealand tập trung vào xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các nước như Việt Nam là điều hợp lý.

Báo The New Zealand Herald cho biết nhằm thu hút các doanh nghiệp Việt Nam, ông Luxon cũng dẫn theo một phái đoàn doanh nghiệp gồm 20 thành viên để ký kết một số thỏa thuận, bao gồm các nhân vật đứng đầu tại Đại học Auckland, AUT, Fonterra, Orion Health Group, Silver Fern Farms và Zespri.

Thủ tướng Luxon không chỉ gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, mà còn có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam.

Theo The New Zealand Herald, khu vực công và tư nhân của Việt Nam có mối liên kết chặt chẽ với nhau.

Trong các chuyến công du trước đây, chẳng hạn như chuyến thăm năm 2022 của cựu Thủ tướng Jacinda Ardern, chuyến thăm của Thủ tướng đương nhiệm Christopher Luxon đã mở ra cánh cửa đầu tư của Việt Nam vào các doanh nghiệp New Zealand.

Năm ngoái, tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Peru, Thủ tướng Luxon đã công bố kế hoạch tập trung vào châu Á.

Ông nêu rõ: “Trọng tâm lớn của chúng tôi trong năm 2024 là Australia, Đông Nam Á, Thái Bình Dương và Đông Bắc Á. Vào năm 2026, chúng tôi sẽ tập trung vào Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.”

Thủ tướng Luxon cho biết ông đã thực hiện đúng cam kết này. Cho đến nay ông đã đến thăm Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore và bây giờ là Việt Nam và kế hoạch cuối cùng sẽ đến thăm Indonesia.

Thủ tướng Luxon cũng bày tỏ quan tâm đến chuyến thăm Trung Quốc trong năm nay và có tin cho biết ông dự kiến sẽ có chuyến đi tới Bắc Kinh vào cuối năm nay./.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai từ ngày 25 đến 28/2.