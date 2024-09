Khởi tố nguyên Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 2 bị can thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa, nhận hối lộ.