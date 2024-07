Lai Châu: Bắt giam công chứng viên thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Tươi. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Tươi (sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung (sinh 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi Giả mạo trong công tác.

Bị can Trịnh Thị Kim Nhung (đã bị tạm giữ hình sự vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản) từng là cán công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Trịnh Thị Kim Nhung, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hồng Tươi được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 583/QĐ-BTP ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện công tác tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Thời điểm ký chứng thực đối với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Nguyễn Hồng Tươi thực hiện nhiệm vụ của công chứng viên theo Quyết định phân công nhiệm vụ số 01, ngày 17/8/2023 của phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Nguyễn Hồng Tươi đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng, Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (ban hành theo Quyết định số 27 ngày 17/9/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh).

Cụ thể là không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng, gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại thành phố Lai Châu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Nguyễn Hồng Tươi cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi lừa đảo của Trần Thị Kim Nhung, theo tài liệu trong hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, cuối tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin tố giác của quần chúng về việc Trịnh Thị Kim Nhung, thời điểm đó đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, có những biểu hiện bất minh về tài sản và các giao dịch đất đai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh và triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Kim Nhung thành khẩn khai nhận thời gian trước tháng 11/2023 đối tượng công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa bàn phường Đông Phong (thành phố Lai Châu).

Có thời gian, Nhung được giao tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân phường Đông Phong bàn giao để lưu trữ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới trả cho người dân có nhu cầu đổi sổ.

Do nợ nần, thua lỗ đầu tư tiền điện tử nên Nhung đã nảy sinh ý định không đục lỗ (đánh dấu hủy Giấy chứng nhận) các giấy tờ đó để nộp lưu mà tự ý chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình bằng thủ đoạn lấy dao lam cạo chữ in trên Giấy chứng nhận rồi dùng đầu tẩy trên bút chì tẩy sạch thông tin người có quyền sử dụng cũ rồi nhập thông tin cá nhân của bản thân lên máy tính và căn chỉnh in lại lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xóa thông tin.

Tiếp đó, Nhung vào phần mềm VILIS (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) để chỉnh sửa thông tin ghi trong phần mềm thành thông tin của mình cho khớp với bản cứng giấy chứng nhận.

Khi đã hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép” biến giấy chứng nhận của người khác thành của mình, Nhung đã gọi điện cho những người quen là nhân viên của hai Văn phòng môi giới bất động sản Tuấn Tuyền, Xanh Tiến Phát trên địa bàn thành phố Lai Châu và những người có nhu cầu mua đất giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.

Kết quả, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản trên và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này Nhung sử dụng để trang trải nợ nần và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE.

Nhung đã tự xin thôi việc, nghỉ làm tại Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 1/11/2023.

Nhung khai nhận đã thực hiện 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 2 đơn vị công chứng trên địa bàn thành phố.

Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thì các công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa./.

