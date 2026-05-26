Thí sinh Hải Phòng tiếp tục trở thành thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 3

Thủ khoa của đợt 3 kỳ thi Đánh giá tư duy năm nay đến từ Trường Trung học phổ thông Ninh Giang, Hải Phòng. Trước đó, một thí sinh Hải Phòng cũng là thủ khoa đợt 2 kỳ thi này.

Phạm Mai
Phổ điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội)
Hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm thi Đánh giá năng lực tư duy đợt 3 năm 2026. Theo đó, điểm cao nhất của đợt 3 năm 2026 là 93.76/100. Thủ khoa của của đợt 3 năm nay đến từ Trường Trung học phổ thông Ninh Giang, Hải Phòng.

Theo đó, Hải Phòng hai lần liên tiếp có thí sinh giữ vị trí thủ khoa trong các đợt thi đánh giá năng lực. Trước đó, thí sinh Nguyễn Tuấn Đạt (lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là thủ khoa đợt 2 của kỳ thi. Với 98.98/100, Nguyễn Tuấn Đạt cũng là thủ khoa của kỳ thi Đánh giá năng lực năm nay, sau cả 3 đợt thi. Đây cũng là mức điểm kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 là em Trần Anh Tú, học sinh Trường Trung học phổ thông Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên). Tú xuất sắc đạt 96,10/100 điểm với 92 câu trả lời đúng.

Đợt 3 có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm; 878 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 3 năm 2026 là 53.17/100 điểm.

Tính cả 3 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2026 với gần 60.000 lượt thí sinh dự thi, điểm cao nhất của năm 2026 là 98.98/100 điểm. Có 13 thí sinh đạt trên 90 điểm; 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của năm 2026 là 54.96/100 điểm./.

(Vietnam+)
