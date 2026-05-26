Hà Nội yêu cầu các trường học không tổ chức hoạt động ngoài trời khi nắng nóng

Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10h đến 16h.

Đây là một trong những đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong văn bản vừa được gửi tới ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc về phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, cho học sinh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nền nhiệt cao, độ ẩm thay đổi, thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc, các xã, phường chỉ đạo các nhà trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, học sinh.

Các nhà trường quan tâm các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở giáo dục điều chỉnh thời gian, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có).

Các trường không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng; có phương án phân luồng, đón trả học sinh an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nước uống, phòng học thông thoáng; khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, hệ thống cấp nước, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phòng y tế, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết.

Đối với trường tổ chức bán trú, cần bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường công tác y tế trường học, theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, da nóng đỏ, vã mồ hôi nhiều hoặc không ra mồ hôi, chuột rút, lơ mơ, ngất xỉu… .

Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền biện pháp phòng, chống nắng nóng, phòng say nắng, bảo đảm dinh dưỡng, uống đủ nước, mặc trang phục phù hợp, đội mũ, che nắng khi di chuyển ngoài trời đồng thời thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý chơi, chạy nhảy, luyện tập thể thao dưới trời nắng; không tắm, bơi tại ao, hồ, sông, suối, khu vực nguy hiểm./.

Phú Thọ: Sốc nhiệt nguy kịch do lao động giữa nắng nóng gay gắt Trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

​