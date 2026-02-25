Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển gần 10.000 sinh viên

Hôm nay (25/2), Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của đơn vị này là 9.880 sinh viên với 3 phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài; xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy; xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Phương thức xét tuyển tài năng gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Trường xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc cử tham gia. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Trường xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế với thí sinh có điểm trung bình chung các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8 điểm trở lên theo thang điểm 10; có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau còn hiệu lực: SAT, ACT, A-Level, AP, IB.

Trường xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn với thí có điểm trung bình chung các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8 điểm trở lên theo thang điểm 10 và đáp ứng một trong những điều kiện sau: đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh hoặc kỳ thi học sinh giỏi do các trường đại học, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức; đạt giải Ba trở lên cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh hoặc quốc gia; được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ vòng thi tháng trở lên; học sinh hệ chuyên trong cả 3 năm học lớp 10, 11, 12.

Điểm hồ sơ năng lực của thí sinh = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng. Trong đó điểm tư duy (tối đa 40 điểm, được tính dựa trên điểm thi Đánh giá tư duy của thí sinh trong năm 2025 hoặc 2026 và được tính theo công thức là điểm TSA x 40/60); điểm thành tích (tối đa 50 điểm, được tính dựa trên tổng điểm các thành tích hợp lệ mà thí sinh đạt được và kê khai trên hệ thống; điểm thưởng (tối đa 10 điểm, được tính cho các thành tích khác về học tập).

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy dành cho thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2025 hoặc 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm thi theo quy định.

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Đại học Bách khoa có 8 tổ hợp xét tuyển và môn chính sau: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.

Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau: [Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng và xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-IT và FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Anh là có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên.

Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ Ngoại ngữ như sau:

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo mới.

- Danh mục các chương trình đào tạo, chỉ tiêu, phương thức và mã xét tuyển như sau:

