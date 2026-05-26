Quy định 19-QĐ/TW: Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao "sức đề kháng"

Sáng 26/5, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý 2 năm 2026, quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đồng thời cập nhật tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao đổi chuyên đề về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng theo nội dung Quy định 19-QĐ/TW, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một quy định chuyên đề mang tính hệ thống, toàn diện, chuyên sâu và bao quát nhất đối với công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Quy định 19-QĐ/TW cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy quản trị tổ chức: chuyển trạng thái từ việc “định hướng, khuyến khích” sang “quy định bắt buộc," từ “phản ứng thụ động” sang “chủ động dẫn dắt," yêu cầu lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, có thể đo lường được.

Việc ban hành quy định tạo ra động lực lớn, cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn hành vi để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta củng cố khối đại đoàn kết, tự tin tiến bước, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quán triệt về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng theo nội dung Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đi sâu phân tích những nội dung cơ bản, cốt lõi của quy định này, đồng chí Đoàn Văn Báu cho biết Quy định 19 được cấu trúc khoa học gồm 5 chương, 16 điều, bao quát toàn diện mọi mặt của công tác chính trị, tư tưởng. Tinh thần xuyên suốt là: “chuẩn hóa, ràng buộc trách nhiệm, kiểm soát bằng kết quả, và đo lường bằng hiệu quả thực chất.”

Quy định áp dụng bắt buộc đối với toàn bộ các tổ chức đảng (từ Ban Chấp hành Trung ương đến tận chi bộ cơ sở) và mọi cán bộ, đảng viên. Tuyệt đối không có ngoại lệ, không có “khoảng trống” hay “vùng cấm.”

Mục đích hướng tới xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện; nâng cao “sức đề kháng," năng lực tự đổi mới; khả năng xử lý hiệu quả của cán bộ trước các biến động phức tạp. Đích đến cuối cùng là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của quần chúng làm thước đo đánh giá hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Yêu cầu đặt ra là kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống," trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài (giáo dục đạo đức, bồi đắp lý tưởng); “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên (kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm). Phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, thực chất, đúng tiến độ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Một trong những điểm sáng của Quy định là Điều 4, lần đầu tiên chuẩn hóa và giải thích rõ ràng các khái niệm cốt lõi trong thời kỳ mới: “Công tác chính trị," "công tác tư tưởng,""không gian mạng” và “dữ liệu số về công tác chính trị, tư tưởng.”

Quy định xác lập hệ thống nguyên tắc kiên định là bất biến, đổi mới là yêu cầu tất yếu. Trong đó, 4 kiên định là nguyên tắc sống còn gồm: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Ngô Thành Khiên, Phó trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt chuyên đề về tình hình Biển Đông và công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Biển Đông - “mạch máu thương mại” của thế giới. Đây không chỉ là không gian sinh tồn của Việt Nam mà là không gian cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. Chuyên đề đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có tính thời sự và định hướng cao; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch liên quan đến vấn đề chủ quyền, an ninh biển đảo.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm các nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ; góp phần củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy định hướng xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường công tác thông tin, định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được xã hội quan tâm; không để xuất hiện khoảng trống thông tin, bị động hoặc bất ngờ trong công tác tư tưởng./.

