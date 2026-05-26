Nghệ An đẩy nhanh quy hoạch 5 xã vùng cao, biên giới sau sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 26/5, làm việc với 5 xã vùng cao, biên giới gồm Quế Phong, Thông Thụ, Tri Lễ, Mường Quàng và Tiền Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng đối với định hướng phát triển lâu dài sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Năm xã vùng cao, biên giới nêu trên còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, hạ tầng và nguồn lực phát triển. Vì vậy, công tác quy hoạch cần đi trước một bước, bảo đảm đồng bộ, bài bản, có tầm nhìn dài hạn để làm cơ sở huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng cao, biên giới với khu vực đồng bằng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc lập, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch; kế thừa các đồ án quy hoạch của huyện Quế Phong (cũ); đồng thời cập nhật các định hướng phát triển mới phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương sau sắp xếp.

Mục tiêu là hoàn thành công tác quy hoạch trong quý 4/2026, bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng cử cán bộ trực tiếp phối hợp, hướng dẫn trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các đồ án quy hoạch phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn vùng cao, biên giới.

Bên cạnh đó, 5 xã cần tập trung phát triển nông nghiệp gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; nghiên cứu lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế, cải thiện đời sống người dân.

Việc phát triển sản xuất cần gắn với tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô, liên kết theo chuỗi giá trị.

Các địa phương cũng cần tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn liên quan công tác tái định cư, cấp mỏ đất, vật liệu xây dựng, phục vụ thi công các công trình hạ tầng thiết yếu.

Công tác quản lý đất đai cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; rà soát nguồn gốc đất nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Tại buổi làm việc, các xã phản ánh thực trạng thiếu công chức ở nhiều lĩnh vực như như tài chính, xây dựng, đất đai, công nghệ thông tin, giáo dục...

Cơ sở vật chất và nhà công vụ cho cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều tuyến đường liên xã, đường vào bản vùng sâu, vùng biên xuống cấp nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, đồng thời nghiên cứu quy hoạch vùng dược liệu tập trung...

Năm xã miền núi, biên giới Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ có trên 75% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với địa bàn rộng, giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng của xã Quế Phong đạt 7,35%; xã Tiền Phong đạt 7,94%; xã Thông Thụ đạt 8,44%; xã Tri Lễ đạt 7,5% và xã Mường Quàng đạt 7,41%./.



Nghệ An: Lần đầu tuyển dụng giáo viên theo mô hình chính quyền hai cấp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An sẽ tuyển 780 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 198 chỉ tiêu cho bậc mầm non, 249 chỉ tiêu cho bậc tiểu học và 284 chỉ tiêu cho bậc trung học cơ sở.