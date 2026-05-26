Quảng Ngãi khẩn trương sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi có 991 cơ sở nhà đất dôi dư. Đến nay, vẫn còn hàng trăm cơ sở nhà đất tại tỉnh chưa được sắp xếp khai thác có nguy cơ lãng phí.

Phường Trương Quang Trọng hiện đang quản lý 48 cơ sở nhà đất; trong đó, chỉ có 25 cơ sở được sử dụng, 23 cơ sở không sử dụng với tổng diện tích dôi dư 16.000,9 m2.

Đến nay, theo rà soát đánh giá của Ủy ban Nhân dân phường các cơ sở nhà đất không được sử dụng đã lãng phí ước tính khoảng 4% do xuống cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng Phạm Tấn Phước cho biết, số cơ sở nhà đất dôi dư tại phường nhiều do từ 1/7/2025 phường được hợp nhất thành lập mới từ 4 đơn vị hành chính cũ gồm: xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông và Tịnh An và Phường Trương Quang Trọng.

Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng huyện Sơn Tịnh (cũ) nay là phường Trương Quang Trọng xuống cấp làm mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngoài ra, phường còn tiếp nhận thêm các cơ sở nhà đất từ các cơ quan, đơn vị huyện Sơn Tịnh (cũ) chuyển về theo Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 30/6/2025.

Theo Phó Chủ tịch Phường Trương Quang Trọng thực tế, phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn phường thời gian qua còn chậm. Ngoài nguyên nhân do tài sản phân tán, khó khăn trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu, hồ sơ pháp lý một số cơ sở chưa đầy đủ.

Một thời gian dài địa phương chưa có đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở theo quy định tại Nghị định số 108/2024NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ.

Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Công văn 2748/UBND-NC ngày 03/4/2026 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân phường đã hoàn thiện bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP cho đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định.

Hiện nay, đối với cơ sở nhà đất dôi dư, địa phương đã giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng các phương án quản lý, khai thác theo quy định; trong đó, phương án sẽ bố trí cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu 03 cơ sở. Lập phương án quản lý, khai thác như cho thuê, khai thác tạm thời hoặc chuyển đổi công năng đối với 19 cơ sở còn lại.

Quảng Ngãi là địa phương hiện có tài sản là cơ sở nhà đất dôi dư chưa sắp xếp khá lớn. Theo phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt toàn tỉnh có 4.490 cơ sở; trong đó, 3.224 cơ sở (cấp tỉnh 456 cơ sở; cấp xã 2.768 cơ sở) đã có phương án tiếp tục đưa vào sử dụng. Chuyển giao nguyên trạng các trạm y tế, bệnh xá, phòng khám đa khoa khu vực về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã là: 275 cơ sở; 991 cơ sở dôi dư sau sắp xếp.

Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 24/5 của Sở Tài Chính tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, tổng số cơ sở nhà, đất đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 862 cơ sở (cấp tỉnh 108 cơ sở, cấp xã 754 cơ sở).

Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xử lý, khai thác 515 cơ sở nhà, đất; còn 347 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành. Hiện 26/96 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa ban hành Quyết định quản lý, khai thác nhà, đất theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP cho đơn vị sự nghiệp cấp xã làm cơ sở giao tài sản chuyển giao để khai thác theo quy định.

Thông tin nguyên nhân khiến việc sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh chậm Sở Tài Chính tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hiện nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý tài sản công tại các xã, phường còn mỏng, phải kiêm nhiệm xử lý nhiều nhiệm vụ và chưa có kinh nghiệm về quản lý tài sản công; đồng thời, quy định mới có nhiều sự điều chỉnh, bổ sung nên công tác nghiên cứu quy định, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tại một số địa phương còn lúng túng, chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn một số xã nằm rải rác nhiều nơi nên không thuận lợi trong việc định hướng xử lý để tiếp tục bố trí sử dụng hoặc thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã.

Để đẩy nhanh sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư, ngày 15/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký Công văn số 4391/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương, nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và đảm bảo hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

Giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền nếu để xảy ra việc chậm trễ tiến độ hoặc triển khai xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư không đúng quy trình, quy định.

Mới đây, ngày 24/5, tỉnh Quảng Ngãi đã Quyết định thành lập 08 Tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xây dựng và triển khai phương án xử lý, sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, các tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xây dựng và triển khai phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh thứ Sáu hàng tuần./.

