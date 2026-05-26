Quảng Trị kịp thời khống chế cháy rừng ven biển

Chiều 26/5, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết lực lượng địa phương đã kịp thời khống chế vụ cháy rừng ven biển xảy ra trên địa bàn, không để đám cháy lan ra trên diện rộng.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy nhỏ tại khu vực thôn Tân Định, xã Ninh Châu.

Cùng thời điểm xuất hiện 2 điểm cháy, bùng phát trở lại tại khu vực đã xảy ra cháy ngày 25/5. Đến khoảng 14 giờ 15 phút, đám cháy bùng phát mạnh.

Ngay sau khi phát hiện, các tổ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh cùng các lực lượng liên quan với khoảng 100 người tham gia chữa cháy.

Nhờ được ứng trực từ trước nên đám cháy cơ bản được khống chế vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

Ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Châu, cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài, gió phơn Tây Nam thổi mạnh cùng lượng thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tiến Long, dù đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng tại hiện trường vẫn còn nhiều điểm tàn tro âm ỉ. Hiện địa phương đang chia thành nhiều tổ ứng trực để theo dõi, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại.

Đây là vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp tại tỉnh Quảng Trị. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 25/5, tại khu vực rừng keo nằm giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu cũng xảy ra một vụ cháy rừng.

Sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an, Quân sự, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ và người dân triển khai chữa cháy.

Khoảng 300 người đã được huy động, triển khai đồng thời nhiều biện pháp như sử dụng vòi phun nước, phát dọn thực bì và làm đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan rộng./.

Quảng Trị: Dập tắt vụ cháy rừng tại giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, nhưng thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa được xác định cụ thể.