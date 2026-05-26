Nắng nóng lịch sử bao trùm Tây Âu, đe dọa phá kỷ lục cũ

Ngày 26/5, các nước Tây Âu tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng kỷ lục khi đợt sóng nhiệt bất thường đẩy nhiệt độ lên cao vượt xa mức trung bình của tháng 5, làm dấy lên lo ngại rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang dần trở thành “bình thường mới” dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Nguyên nhân chính của đợt nóng hiện nay là hiện tượng “vòm nhiệt” (heat dome), khi khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới vùng áp cao bao phủ Tây Âu, tạo nên nền nhiệt vốn chỉ thường xuất hiện vào cao điểm mùa Hè.

Anh và Pháp đều ghi nhận ngày 25/5 là ngày nóng nhất từng đo được trong tháng 5. Cơ quan khí tượng Pháp thậm chí cảnh báo nhiệt độ ngày 26/5 có thể còn cao hơn nữa.

Sau khi thị trấn Bergerac ở miền Tây nước Pháp ghi nhận mức nhiệt 34,7 độ C ngày 25/5, cơ quan khí tượng Pháp dự báo một số khu vực có thể lên tới 36 độ C. Meteo-France cảnh báo đợt nóng này nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến hết tuần. Giới chức Pháp đã xác nhận ít nhất 7 trường hợp tử vong liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới đợt nắng nóng.

Tại Anh, Cơ quan Khí tượng quốc gia (Met Office) cho biết nhiệt độ tại Kew Gardens, phía Tây Nam London, đã lên tới 34,8 độ C trong ngày 25/5, cao hơn 2 độ so với kỷ lục cũ của tháng 5. Met Office dự báo nhiệt độ tại Anh có thể giảm dần vào cuối tuần này.

Tại Ireland, dữ liệu từ cơ quan khí tượng Met Eireann cho thấy hai trạm quan trắc đã ghi nhận mức nhiệt 28,8 độ C, mức cao kỷ lục trong tháng 5.

Nhà khí tượng thuộc Met Office, ông Greg Dewhurst nhận định sự gia tăng của các mức nhiệt cực đoan là “một minh chứng rõ ràng cho biến đổi khí hậu đang diễn ra” và nhiều khả năng sẽ trở thành “trạng thái bình thường mới”.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng cường độ cũng như tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt./.

