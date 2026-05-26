Thời tiết dịp thi tuyển vào lớp 10: Hà Nội không mưa, ngày nắng nóng

Nhận định về thời tiết dịp kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại khu vực Hà Nội từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026 (trong đó kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30/5 và 31/5), theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp này chủ yếu không mưa, ngày nắng.

Đảm bảo sức khỏe cho các sỹ tử

Cụ thể, từ 7-11 giờ ngày 29/5 không mưa, trời nắng; từ 12-17 giờ có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 27-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 29-33 độ C.

Ngày 30/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 28-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 30-34 độ C. Ngày 31/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 28-33 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 31-35 độ C.

Ngày 1/6, không mưa, trời nắng, riêng chiều trời nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-34 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 32-36 độ C Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các sỹ tử tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, sỹ tử nên uống nước trước khi thấy khát, uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc. Ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, cà phê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Các sỹ tử không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng. Do vậy, các em nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

Cùng với đó, sỹ tử cũng không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi. Các sỹ tử nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.

Ngoài ra, gia đình có sỹ tử tham gia cuộc thi nên sử dụng điều hòa đúng cách với mức nhiệt phù hợp ở mức 25-28 độ C. Đồng thời, các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể các sỹ tử khi ngủ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ nay đến khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26/5, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã, phường: Đắk Sắk, Đắk Song, D'Ran, Đức An, Đức Lập, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Đà, Nâm Nung, Lâm Viên-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Phan Sơn, Quảng Phú, Tà Đùng, Tà Năng, Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức, Tuy Phong.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 26/5 và ngày 27/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

