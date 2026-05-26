Vụ cháu bé tử vong nghi do bị sặc cháo ở Lâm Đồng: Giải thể nhóm trẻ Mầm Xanh

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng) cho biết vừa ban hành Quyết định về việc giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh tại thôn Vĩnh Sơn (xã Vĩnh Hảo), nơi xảy ra vụ cháu bé tử vong nghi do bị nghẹn trong lúc ăn trưa.

Lý do giải thể là cơ sở này không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành; do đó, chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh kể từ ngày Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo ban hành quyết định.

Cơ sở bị giải thể thực hiện việc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; hoàn trả đầy đủ hồ sơ trẻ em; thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có); thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Cơ sở bị giải thể không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo giao Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo chủ trì, phối hợp với chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấm dứt hoạt động của nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh; kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân xã xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Trước đó, ngày 23/3, Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo tiếp nhận một cháu bé nghi do bị nghẹn thức ăn (sặc cháo) trong lúc ăn trưa dẫn đến tử vong. Cháu bé được chuyển đến từ nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh.

Cháu bé tử vong được xác định là N.T.K.L (sinh năm 2025). Cháu L. được gửi trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh do chị Phạm Thị Tú (sinh năm 1984, trú thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo) làm chủ cơ sở.

Vào trưa 23/3, nhà trẻ cho cháu L. ăn trưa (thức ăn là cháo). Trong quá trình ăn, cháu L. có dấu hiệu bị nghẹn và cô phụ trách đã sơ cứu nhưng không có dấu hiệu phục hồi.

Sau đó, chủ cơ sở liên hệ để cha, mẹ đưa cháu đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo tiếp tục sơ cứu, nhưng cháu không qua khỏi. Tại thời điểm cho trẻ ăn, nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh có camera giám sát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình cháu.

Qua quá trình phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, đến ngày 25/5, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành quyết định về việc giải thể nhóm trẻ Mầm Xanh./.

