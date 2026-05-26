Giữ "nhịp" ngành hàng không khi bề mặt đỗ sân bay chạm ngưỡng 80 độ C

Giữa đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, hàng nghìn cán bộ nhân viên ngành hàng không phải “gồng mình” bám vị trí nhằm giữ vững nhịp khai thác an toàn, đúng giờ và đảm bảo trải nghiệm thuận lợi cho hành khách.

Ghi nhận tại nhiều sân bay trên cả nước, những ngày này, điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn khi mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt có thời điểm lên tới 70-80 độ C.

Lúc này, các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Trong khi đó, lực lượng phục vụ mặt đất đang bước vào giai đoạn cao điểm Hè với cường độ làm việc liên tục. Nhiều công việc như kéo đẩy tàu bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách được thực hiện dưới điều kiện nắng nóng gay gắt.

Không chỉ tại khu vực sân đỗ, ở các vị trí an ninh, điều hành khai thác, tiếp nhiên liệu hay vận chuyển hàng hóa, nhịp làm việc cũng hối hả. Lực lượng an ninh hàng không duy trì liên tục để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động khai thác. Dù thời tiết khắc nghiệt, các vị trí tuần tra, giám sát và kiểm soát vẫn được vận hành nghiêm ngặt theo đúng quy trình.

Tại khu vực vận chuyển hàng hóa, cán bộ nhân viên vẫn miệt mài phân loại, bốc xếp và vận chuyển hàng giữa khí nóng hầm hập từ container kim loại và nền bê tông hấp nhiệt.

Để hỗ trợ người lao động trong mùa nắng nóng, nhiều giải pháp chống nóng đã được chủ động triển khai như bổ sung nước uống, bố trí nghỉ giữa ca hợp lý, tăng cường làm mát tại vị trí làm việc và điều chỉnh thời gian vận hành phù hợp với điều kiện thời tiết.

Trong giai đoạn cao điểm Hè, các lực lượng ngành hàng không đang tăng cường phối hợp để hạn chế tối đa tác động của thời tiết tới hoạt động khai thác và trải nghiệm hành khách.

Công tác chuẩn bị tàu bay, làm mát khoang khách trước giờ khai thác, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách đều được triển khai đồng bộ nhằm giúp hành khách có hành trình thuận lợi hơn.

Các đơn vị điều hành, dịch vụ hành khách và khai thác bay cũng liên tục phối hợp để rút ngắn thời gian phục vụ, giảm thời gian chờ và đảm bảo hành trình thuận lợi cho hành khách.

Giữa nắng nóng cao điểm trên toàn mạng bay, tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tâm của ngành hàng không, các hãng tiếp tục được thể hiện rõ nét qua từng công việc hằng ngày.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, tất cả đều cùng hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác và mang đến những hành trình thuận lợi cho hành khách./.

